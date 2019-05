agi

(Di martedì 28 maggio 2019) Lafa la storia anche nei diritti delle donne. Certo, la multinazionale dell'abbigliamento sportivo ha avuto bisogno di un bell'aiutino, cioè delle denunce di Alysia Montano, Kara Goucher, Phoebe Wright e, soprattutto, di Allyson Felix. Ma ha finalmente ufficializzato l'addio a una politica molto punitiva per le: d'ora in poi non taglierà più i contratti di sponsorizzazione delle donne “che decidono di avere un bambino”, marchiate dal baffo più famoso. Come dichiara Sandra Carreon-John, a nome della società di Beaverton, Oregon: “Abbiamo riconosciuto cheInc può fare di più, c'è una importante opportunità per l'intera industria dello sport di evolversi per supportare meglio le”. La Montano, che era salita clamorosamente alla ribalta correndo gli 800 metri nel 2014 ai campionati Usa di atletica leggera, malgrado fosse all'ottavo mese di gravidanza, era stata la ...

blogLinkes : Felix vince la battaglia contro Nike sulle sponsorizzazioni alle atlete incinte -