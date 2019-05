Federica Panicucci si complimenta con la d’Urso | “Ha fatto bene!”

“Come fai?!”. Federica Panicucci - foto da 10 e lode. Ma i fan vogliono il suo segreto : “Tra una pausa e l’altra della diretta di Mattino 5”, scrive Federica Panicucci sotto alla foto che la immortala in studio ed è subito Boom di like e di commenti. Lo scatto ha totalizzato oltre 27mila ‘mi piace’ e quasi 700 messaggi in poche ore. La conduttrice, 51 anni, ha voluto condividere con i suoi tanti follower di Instagram un momento di pausa dalla diretta di Mattino Cinque. Ha mostrato il suo look, ancora una volta vincente, ...

Pamela Prati - Federica Panicucci : "La polizia sta indagando sui presunti figli. Potrebbero esserci reati" : "La polizia avrebbe indagato in merito all'esistenza dei figli in affido. Qui ci sono dei reati, tipo sostituzione di persona. Stiamo parlando di una cosa grave in questo caso". Federica Panicucci, in diretta a Mattino 5, entra nel merito del caso di Pamela Prati e della farsa del matrimonio con Mar

Federica Panicucci su Pamela Prati : “Ha preso in giro tutta Italia” : Pamela Prati: Federica Panicucci commenta il caso Mark Caltagirone Il tanto atteso matrimonio di Pamela Prati e Marco Caltagirone era stato annunciato in tutti i programmi televisivi del piccolo schermo, tranne che su Mattino 5. Ma non per questo Federica Panicucci si è astenuta nel commentare la surreale vicenda che ha visto la showgirl protagonista nel corso di queste settimane. Non solo ha preso in giro Barbara d’Urso, Silvia ...

Federica Panicucci prende le difese di Michael Terlizzi concorrente del GF16 : Federica Panicuccia in difesa di Michael Terlizzi puntata di Mattino 5 di Federica Panicucci. E la seconda parte del programma è stata dedicata interamente al Grande Fratello 2019. Tanti gli ospiti invitati per parlare del reality show, tra i quali anche l’ex concorrente Cristian Imparato. Proprio quest’ultimo è tornato a parlare di Michael Terlizzi e della sua presunta omosessualità. A … Continue reading Federica Panicucci prende le ...

Grande Fratello : Michael Terlizzi difeso da Federica Panicucci : Federica Panicucci difende Michael Terlizzi del GF e lancia una frecciata a Imparato Stamattina è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5 di Federica Panicucci. E la seconda parte del programma è stata dedicata interamente al Grande Fratello 2019. Tanti gli ospiti invitati per parlare del reality show, tra i quali anche l’ex concorrente Cristian Imparato. Proprio quest’ultimo è tornato a parlare di Michael Terlizzi e della sua ...

Mattino 5 - Federica Panicucci sbotta con Imparato sul caso Terlizzi : 'Lascialo in pace' : Cristian Imparato da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello ha continuato ad essere sotto i riflettori per le sue affermazioni circa la presunta omosessualità di Michael Terlizzi. L'ex bambino prodigio di "Io Canto" nei giorni scorsi è stato attaccato duramente dagli opinionisti del programma "Mattino 5". E così stamattina l'ex gieffino è stato ospitato da Federica Panicucci per rispondere alle accuse. Il cantante ha provato a difendersi ...

Grande Fratello Vip : Federica Panicucci sostituisce la Blasi? : Federica Panicucci alla conduzione del GF Vip 4 al posto di Ilary Blasi? L’indiscrezione Questo pare essere un periodo di grandi cambiamenti in casa Mediaset. Difatti qualche ora fa sono circolati dei rumor inerenti al fatto che il prossimo Autunno Ilary Blasi potrebbe condurre la seconda edizione di Temptation Island Vip, mentre Alessia Marcuzzi potrebbe approdare al talent show Music Farm. Ci saranno presto conferme o smentite a tal ...

Mediaset - Federica Panicucci verso il ribaltone : regina in prima serata? Su cosa mette le mani : Di certo, a Mediaset, c'è soltanto che Ilary Blasi non condurrà la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Lady Totti ha voglia di cambiare registro e trasmissione: pare che andrà al timone di Temptation Island Vip, orfano di Simona Ventura. Chi finirà, dunque, alla conduzione del Gf Vip? L'ultim

Federica Panicucci nuova conduttrice del Grande Fratello Vip? Il gossip : Federica Panicucci prende il posto di Ilary Blasi? Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, questo sarebbe un periodo molto positivo per Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5 infatti è stata confermata alla conduzione del suo contenitore mattutino per la prossima stagione. Ma non finisce qui: perchè la Panicucci potrebbe essere una delle possibili candidate […] L'articolo Federica Panicucci nuova conduttrice del Grande ...

Federica Panicucci svela cosa farà dopo la fine di Mattino Cinque : Mattino 5, Federica Panicucci confessa: “Sono sempre impegnata con l’azienda mia e di Marco Bacini” Si è raccontata in una lunga intervista pubblicata sulle pagine del settimanale Nuovo Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque, nella quale ha parlato della sua vita privata e professionale, anticipando cosa farà dopo la fine della seguitissima trasmissione con la quale quotidianamente dà il buongiorno ai telespettatori ...

Mattino 5 - Federica Panicucci : la critica inaspettata a Ivana Icardi : Ivana Icardi al Grande Fratello 16: cosa pensa Federica Panicucci Il Grande Fratello è iniziato ieri sera. Barbara d’Urso ha tagliato il nastro della sedicesima edizione del padre dei reality con un cast eccezionale che molto probabilmente non farà rimpiangere la versione Vip del programma. Tra i concorrenti più popolari spicca anche Ivana Icardi, la sorella del calciatore dell’Inter. Oggi a Mattino 5, Federica Panicucci ha ...

Mattino 5 - Federica Panicucci interrompe la diretta : "Sto soffocando" - imprevisto in studio - la regia stacca : Momenti di difficoltà per Federica Panicucci a Mattino 5. La conduttrice Mediaset stava conducendo la parte di trasmissione dedicata all'ultima edizione dell'Isola dei famosi. In studio Paolo Brosio, Sarah Altobello, Aaron Nielsen e Luca Vismara, oltre al vincitore dell'edizione 13 Nino Formicola, M