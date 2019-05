FEDERICA FILANNINO Pelle chiara | ma voce da nera | #TeamGué | The Voice 2019

FEDERICA FILANNINO a The Voice 2019 : chi è - carriera e biografia : Federica Filannino a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia Nel corso della quinta puntata di Blind Audition di The Voice 2019, andata in onda martedì 21 maggio 2019, si è esibita anche Federica Filannino, una delle voci più sorprendenti del talent show di Rai 2. Ecco la carriera e la biografia della concorrente, non nuova alla televisione italiana. Chi è Federica Filannino Federica Filannino è nata a Barletta il 14 ottobre 1992. ...