FCA-Renault - La Borsa e il consolidamento | dal 2014 FCA ha guadagnato fino al 200%

quattroruote

(Di martedì 28 maggio 2019) La proposta di fusione presentata dalla FCA allaha rappresentato solo l'ultimo esempio di quanto inpossa valere il cosiddetto "appeal speculativo. Un appeal che nel caso del gruppo italo-americano ha rappresentato il propellente primario per spingere al rialzo le azioni di una società chea pochi mesi fa non poteva contare su ulteriore fattore di attrazione per gli investitori: i dividendi. Proprio per questo motivo le azioni FCA sono state sempre molto sensibili a qualsiasi dichiarazione, speculazione o indiscrezioni sul coinvolgimento nel processo di.Il sogno di Marchionne. Tra ieri e oggi sono stati in molti a sottolineare come l'operazione con larappresenti, in fin dei conti, la realizzazione del sogno di Marchionne: creare un colosso del settore da 8/10 milioni di vendite. Negli ultimi quattro anni i tentativi sono stati molti, ...

sole24ore : Fca e Renault, al via la fusione. Nasce un nuovo colosso automobilistico - Agenzia_Ansa : Fca, il titolo vola in Borsa. 'La fusione con #Renault non comporterà la chiusura degli stabilimenti' #ANSA - Agenzia_Ansa : #Fca ha presentato la proposta di fusione con il gruppo #Renault #ANSA -