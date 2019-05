Fca | il ruolo di Manley e PalmerGli artefici delle nozze con Renault

La fusione Fca-Renault : dalla governance al ruolo dell’Italia - sei cose che si devono sapere : Fca ha necessità di trovare in tempi non biblici un partner forte, anche perché nella transizione tecnologica del settore automotive Torino è rimasta indietro nell’elettrico. ma i francesi sono il partner giusto?

Fca - utile netto in calo. Manley : avremo ruolo attivo nel consolidamento del settore : Fca ha chiuso il primo trimestre 2019 con un utile netto di 508 milioni in calo del 47% rispetto all'analogo periodo del 2018. I ricavi si sono attestati a 25,733 miliardi di euro, -5%,. 'Il mercato ...

Fca - l’inchiesta del Fatto del 15 aprile : investimenti in ritardo - l’ingresso di Peugeot e il ruolo degli Agnelli : L’erede degli Agnelli, John Elkann, da Amsterdam, continua a rassicurare: “Dopo 120 anni la mia famiglia continuerà ad esserci…”. Ma Fca, rispetto alla concorrenza, è in ritardo sugli investimenti per l’elettrica, da una parte, e sulle nuove regole per le emissioni. L’accordo con Tesla è solo un tampone. In questo contesto il futuro di quella che era la Fiat, potrebbe seguire il modello “Stampubblica”: con ...

Fca - ritorno alla cedola. Pronta a ruolo da protagonista nella nuova era dell’industria dell’auto : Un impegno di lungo termine della famiglia Agnelli e una Fca Pronta a giocare un ruolo da protagonista in questa nuova era dell’industria dell’auto. John Elkann, dal palcoscenico dell’assemblea degli azionisti di Fca lancia questi due messaggi ai soci del gruppo automobilistico...

Fca - Elkann : mai stata così forte - pronti a giocare nostro ruolo : Amsterdam, 12 apr., askanews, - Fiat Chrysler 'non è mai stata più forte e così in salute come oggi'. Lo ha sottolineato il presidente di Fca, John Elkann, secondo cui 'siamo pronti a giocare il ...

Azioni EXOR " Fca - Elkann rassicura sul ruolo della holding : ... rafforzando altresì la convinzione che FCA sarà pronta a stringere alleanze con un'altra casa automobilistica o con un grande operatore del mondo tecnologico. Per quanto concerne gli asset non ...

Fca - Elkann : "Siamo determinati ad avere un ruolo attivo e ambizioso" : MILANO - 'In questa nuova ed entusiasmante era, noi e Fca siamo determinati ad avere un ruolo attivo e ambizioso'. John Elkann, presidente e amministratore delegato di Exor, la holding della famiglia ...