Farmaci | Farmindustria | “In Italia i prezzi sono molto equi”

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) “Ogni Paese ha il suo sistema di negoziazione, quello di un farmaco non è un prezzo libero: insi negozia con l’Agenziana del farmaco in base a criteri non stabiliti a priori, ma discussi con le commissioni tecniche. E penso che per quanto riguarda il nostro Paese, isianoequi”. A intervenire è il presidente di, Massimo Scaccabarozzi, nel giorno in cui l’Assemblea mondiale della sanità ha adottato la risoluzione sulla trasparenza sul prezzo deiproposta dal governono. “Il prezzo di un farmaco – ricorda all’Adnkronos Salute – viene differenziato Paese per Paese, fortunatamente. Credo sia giusto perché in genere, con senso di responsabilità ed equità, essiottenuti in base al potere di acquisto di uno Stato. Quando si discuteva sul costo delle terapie anti-epatite C alcuni ...

BFarmaceutica : All’incontro organizzato a Milano da Sif, Farmindustria e Università degli Studi di Milano Scaccabarozzi ha raccont… - AboutPharmaHPS : #Farmaci, dalla #ricerca alle terapie: le idee che creano #lavoro e #salute: Sif e Farmindustria, hanno raccontato… - HighResearchCRO : RT @EIPGeu: Società di farmacologia e Farmindustria incontrano gli studenti per raccontare le opportunità di carriera nel settore - Quotidi… -