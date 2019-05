Fabrizio Maroni eletto col centrosinistra | chi è il figlio di Roberto

termometropolitico

(Di martedì 28 maggio 2019)col, chi è ildiLui si chiamae ha un cognome pesante: no, non è un caso di omonimia con l’esponente della Lega. Diè il. Fin qui nulla di strano: la linea “dinastica” politica che persegue, ma stavolta in uno schieramento differente. Sì, perchési è candidato con il. Lozza è un paesino in provincia di Varese, dove la battaglia era tra due liste civiche: una (Comunità Comune) sostenuta dal, l’altra (Lega Salvini-Lista Civica) sostenuta dal centrodesta. I risultati sono stati a favore del candidato del, Giuseppe Licata, che ha ottenuto il 69,87% delle preferenze (524 voti, 7 seggi). La candidata di centrodestra Mara Rossi, invece, ha ottenuto il 30,13% delle preferenze (226 voti, 3 seggi). Nella lista di Licata c’era anche ...

EleonoraBottame : Bella storia. Il giovane Fabrizio, occhi limpidi e grandi ideali entra nel consiglio comunale del suo paesello, lis… - BlitzQuotidiano : Roberto Maroni, il figlio Fabrizio batte la Lega e entra nel consiglio comunale di Lozza -