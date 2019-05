F1 - Helmut Marko : “Hamilton avrebbe dovuto essere penalizzato a Monaco ma aveva un casco rosso…” : Un GP di Monaco un po’ amaro per la Red Bull e per l’olandese Max Verstappen. La penalizzazione di 5″ comminata all’alfiere di Milton Keynes, per unsafe release in pit-lane dopo il cambio degli pneumatici, non è stata particolarmente gradita dal team anglo-austriaco, tenuto conto anche del passo di Max e della lotta all’ultimo sangue con Lewis Hamilton. Una battaglia che ha visto i due piloti venire a contatto alla ...

Formula 1 - clamorose accuse di Helmut Marko : “Hamilton andava punito - ma so perchè non lo hanno fatto” : Il consulente della Red Bull è tornato a parlare del duello avvenuto a Montecarlo tra Hamilton e Verstappen, sottolineando come il britannico avrebbe dovuto ricevere una penalità Helmut Marko non ha mai fatto mistero di amare le polemiche, provando ad alimentarlo in ogni momento possibile. Il contatto avvenuto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen durante il Gp di Montecarlo ha rappresentato una di quelle situazioni, utili al super ...

F1 - GP Monaco 2019 - la previsione di Helmut Marko : “La Ferrari fatica in trazione - potrà lottare al massimo per il sesto posto” : La stagione del Mondiale F1 2019 si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’intero campionato: già da questa mattina con le prove libere ha infatti preso il via il programma del Gran Premio di Monaco, il cui fascino è intramontabile per tifosi ed appassionati. La Ferrari si presenta nel Principato con numerose incognite e la situazione sembra davvero poco incoraggiante alla luce dei risultati di Barcellona, e non solo. ...

F1 - Helmut Marko : “Ferrari a Monaco soffrirà. La Mercedes ha una trazione mostruosa” : Manca esattamente una settimana al via del sesto round del Mondiale 2019 di Formula Uno. La stagione, al momento, ha il marchio a fuoco della Mercedes, capace di realizzare cinque doppiette nei primi cinque round iridati, stabilendo un primato che mai nessuno nel Circus aveva mai lontanamente immaginato. Una vettura super performante la W10, capace di generare tanto carico e di non perdere eccessivamente nei tratti più veloci. Un mix perfetto ...

Formula 1 - Helmut Marko non ha dubbi : “la Red Bull adesso è più veloce della Ferrari” : Il super consulente della Red Bull ha sottolineato come il team anglo-austriaco sia ormai davanti alla Ferrari come prestazioni e velocità Il podio di Barcellona ha esaltato l’ambiente Red Bull, felice per il grande risultato ottenuto da Max Verstappen al termine della gara catalana. L’olandese è riuscito a tenere dietro entrambe le Ferrari, piazzandosi alle spalle delle imprendibili Mercedes. photo4/Lapresse Una prestazione ...

Formula 1 - Helmut Marko ha un conto aperto con Ricciardo : ennesima attacco frontale all’australiano : Il consulente della Red Bull continua a pungere Ricciardo, dimostrando di non aver digerito il suo passaggio alla Renault Helmut Marko sembra avere un conto aperto contro Daniel Ricciardo, dimostrando di non aver affatto digerito il suo addio alla Red Bull per trasferirsi in Renault. AFP/LaPresse Dopo aver sottolineato di essersi fatto abbindolare dal team francese, il consulente austriaco ha lanciato l’ennesima frecciata ...

Formula 1 - Helmut Marko ‘smaschera’ Ricciardo : “il suo passaggio in Renault? Vi dico come lo hanno abbindolato…” : Il super consulente della Red Bull ha svelato alcuni retroscena del passaggio di Ricciardo in Renault L’inizio di stagione di Ricciardo non è certamente da ricordare, il pilota australiano non è riuscito ad ingranare al volante della Renault, raccogliendo risultati deludenti. photo4/Lapresse Una situazione che ha spinto Helmut Marko a cogliere la palla al balzo, lanciando la sua solita frecciata all’australiano ai microfoni di ...

Formula 1 - la benzina della Ferrari odora di pompelmo? Helmut Marko deride… Chris Horner : Il consulente Red Bull ha smentito il proprio team principal relativamente all’odore di pompelmo avvertito nel box Ferrari “Il carburante nel garage della Ferrari odora di succo di pompelmo”, con queste parole Chris Horner ha messo in dubbio la legalità della benzina utilizzata dal Cavallino, caratterizzata da uno strano… profumo. Photo4/LaPresse Sulla questione è intervenuto ai microfoni di Auto Bild niente meno ...

Formula 1 - Helmut Marko preoccupato : “la Red Bull ha un problema - ecco di cosa si tratta” : Il super consulente della Red Bull ha rivelato un problema che il team di Milton Keynes ha adesso fretta di risolvere La Red Bull deve fare i conti con un problema di non poco conto, apparso nel corso del Gp del Bahrain. Max Verstappen e Pierre Gasly sono stati costretti a convivere con alcuni guai aerodinamici, che il team di Milton Keynes sta provando a risolvere in vista delle gare in Cina e Spagna. Photo4/LaPresse Interrogato sulla ...