Everest | quanto può essere pericoloso salire una montagna affollata

wired

(Di martedì 28 maggio 2019) Coda sull’(foto: Nirma Purja, profilo Facebook) Ha fatto il giro del mondo la foto che mostrava l’affollato nei giorni scorsi. Non di rado lo ha fatto come accompagnamento purtroppo a notizie relative alla morte di alcuni degli scalatori che si cimentavano nell’impresa di raggiungere la vetta dellapiù alta del mondo (8.848 metri). E più volte è stato proprio l’affollamento a esser accostato alla morte di queste persone, undici in questa stagione, malgrado l’ufficio del turismo nepalese abbia respinto le accuse. Perché dietro l’affollamento immortalato e diventato virale dall’alpinista Nirma Purja – ma non solo, situazioni analoghe si erano già verificate in passato – ci sarebbe proprio un incremento nel numero di permessi rilasciati dalle autorità per esplorare la zona. Il business dei permessi La scalata ...

strinjimin_ : RT @surrealistangel: MADONNAGESU quanto mi gasa il 'running man running man running man BBBBRRAAA' di taehyung roba che ogni volta che lo s… - yvrixe : RT @surrealistangel: MADONNAGESU quanto mi gasa il 'running man running man running man BBBBRRAAA' di taehyung roba che ogni volta che lo s… - surrealistangel : MADONNAGESU quanto mi gasa il 'running man running man running man BBBBRRAAA' di taehyung roba che ogni volta che l… -