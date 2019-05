Europee | Zaia | ' M5S danneggiati da polemiche e dai no'

Europee : Zaia - 'è andata bene perchè promesse mantenute' : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - "Alle elezioni Europee e' andata bene perche' siamo stati rispettosi delle promesse fatte ai cittadini. Poi abbiamo dimostrato coerenza e determinazione, che sono state premiate". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia commentando il risultato elettoral

Europee : Zaia al M5S - 'su autonomia basta manfrine' : Treviso, 27 mag. (AdnKronos) - "L'autonomia? Una congiuntura astrale come questa non c’è mai stata". Così Luca Zaia, presidente del Veneto, a commento del voto europeo. "La Lega esce forte dalle urne - ha sottolineato Zaia, incontrando i giornalisti - da queste urne esce il sì all'autonomia. I Cinqu

Europee : Zaia - 'vittoria personale di Matteo Salvini - ora tocca all'autonomia' : Treviso, 27 mag. (AdnKronos) - "Questa e' una vittoria personale di Matteo Salvini, per la sua determinazione per la sua voglia di fare e anche per la dedizione che ha dedicato a questo progetto". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta il voto europeo, oggi da San Vendemiano, l