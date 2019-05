Europee | Cattaneo | “Elettorato volatile Il M5s perde verso non voto e Lega Il Pd ha

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) Il Pd tiene, ma non attrae “nuovi voti”. Per esempio: le perdite del M5s non vannoi democratici mal’astensione ela. E se vorrà avere qualche chance di allargare il proprio elettorato il Pd – così come lae i Cinquestelle – dovrà fare i conti con un arbitro “inflessibile”: l’elettorato del Sud. Sono le conclusioni dell’istitutodi Bologna che come a ogni tornata elettorale ha effettuato l’analisi dei flussi elettorali, in questo caso dalle Politiche del 2018 alledi due giorni fa. Ilsottolinea intanto che il primo partito è cambiato in tutte e tre le ultime tornate elettorali di livello nazionale: 2014 (Pd), 2018 (M5s) e 2019 (). “Un dato – dicono i ricercatori coordinati da Marco Valbruzzi e Pasquale Colloca – che dimostra ancora una volta l’estrema ...

