Europee | boom di Salvini e governo a rischio crisi | Conte prova l' ultima mediazione

Europee - boom Lega. Salvini : «Escludo aumento Iva». Di Maio si piega sulla flat tax : Il leader della Lega si dice pronto a un vertice di Governo per mettere a punto le prossime mosse mentre torna a chiedere una revisione dei parametri Ue sui conti pubblici. Di Maio ammette la sconfitta e si dichiara pronto a varare la flat tax per i ceti medi: «I soldi ci sono»...

Europee : parroco Lampedusa - 'boom Lega è voto contro accoglienza' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Il boom della Lega a Lampedusa? "E' un voto contro l'accoglienza". Ne è convinto don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa che commenta così il 45 per cento ottenuto dal Carroccio sull'isola. "L'accoglienza non danneggia la comunità locale - dice il religioso all'Adnk

Europee - De Luca : “Boom Lega ampiamente previsto. Tra un anno si ammoscia pure Salvini - come Renzi e il M5s” : “C’è stato un boom della Lega come previsto. La Lega ha egemonizzato totalmente il tema della sicurezza che noi abbiamo anticipato in Campania 20 anni prima di Salvini. Il M5s ha un crollo pesante sia al nord che al sud. Mi pare che si sia mosso il quadro politico e che ci siano tutte le condizioni per voltare pagina in Italia. Ormai si è visto che chi diventa primo partito resta primo partito per un anno. Tra un anno si ammoscia ...

Europee - ascesa dei Verdi a Bruxelles : boom in Germania - Francia - Irlanda e Finlandia. Ma in Italia non superano lo sbarramento : Entrano all’Eurocamera in 69, 17 in più rispetto alla scorsa legislatura. Sono i Verdi, che all’ultima tornata delle Europee hanno registrato un successo inedito in Germania, Francia, Finlandia e Irlanda. Un’onda che cresce sulla scia delle mobilitazioni che hanno il volto di Greta Thunberg e la partecipazione di migliaia di giovani ai Fridays for Future degli ultimi mesi. E sono proprio i giovani, soprattutto in Germania, ad ...

Elezioni Europee 2019 : è boom Lega - crollo 5 stelle - superato dal Pd : Il movimento 5 stelle esce da queste Elezioni europee 2019 con le ossa rotte. In lento declino da tempo, l’occasione del voto europeo non ha fatto altro che ribadire il momento difficile della compagine pentastellata, che si è dovuta fermare al 17,06% ed è stata addirittura superata dal Partito democratico, attestatosi a secondo partito in queste Elezioni con il 22,70%. L’oro nel podio se lo aggiudica invece la Lega, che si è portata a casa ...

Elezioni Europee - risultati : boom Lega - crollo M5S. Pd secondo partito - Fdi vicina a Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a un terzo delle schede (19.000 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega si conferma il primo partito con il 32,3%. Il Pd...

Europee : boom Verdi in Germania - Le Pen vince e Tsipras chiede voto anticipato. Trionfano Orban e Brexit party : Verdi in Germania al 25%, i socialisti volano in Spagna e Portogallo oltre il 30%. Marine Le Pen che scavalca Macron in Francia e il premier greco Alexis Tsipras che, sconfitto, chiede elezioni anticipate. Nel Regno Unito, dove permane lo stallo per il mancato divorzio della Ue, come da previsioni vince il Brexit party di Nigel Farage con oltre il 32% mentre i Tories di Theresa May sprofondano al 10-12%. Guardando a Est, invece, in Ungheria è ...

Intention Poll elezioni Europee 2019 : Pd sopra M5S per Tecnè - boom Lega : Intention Poll elezioni europee 2019: Pd sopra M5S per Tecnè, boom Lega Primi Intention Poll elezioni europee elaborati da Tecnè: si tratta di una prima stima delle ore 23 che riguarda un campione intervistato dell’80% con un margine di errore +-2%. Emergono dati piuttosto interessanti: oltre alla conferma della Lega riguardo agli ultimi sondaggi, con una forbice tra il 26% e il 30%, la notizia è il sorpasso del PD sul Movimento 5 Stelle, ...

Elezioni Europee - exit poll Germania : Merkel in testa - boom dei Verdi : Arrivano i primi exit poll sulle Elezioni europee in Germania: il Cdu di Angela Merkel è il primo partito con il 27,5% dei consensi, una percentuale che però segna un decremento di consensi rispetto alla precedente tornata elettorale. boom per i Verdi, male l'estrema destra. Affluenza record: secondo le previsioni ha votato il 60% degli aventi diritto.

Europee - boom affluenza : la più alta da 20 anni. Sale anche in Italia : 43 - 8% alle 19 : alle 19 ha votato il 43,84% degli aventi diritto, facendo registrare un aumento dell’1,7% rispetto allo stesso dato del 2014, quando l’affluenza finale alle fu del 58,6%...