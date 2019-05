Europee 2019 | volti senza voti | eterni ritorni e ultime spiagge | tutti i trombati

Elezioni Europee e amministrative 2019 - nonostante i numeri nessun divorzio a breve tra Lega e M5s : I numeri hanno la loro importanza, vanno giudicati per ciò che rappresentano ma non consentono di fare previsioni a breve

Candidati Europee 2019 non eletti : gli esclusi eccellenti - ecco i nomi : Candidati europee 2019 non eletti: gli esclusi eccellenti, ecco i nomi Le elezioni europee si sono concluse, i risultati sono confermati e si iniziano a fare i primi bilanci. ecco, è nei bilanci che sta l’analisi dei grandi esclusi, i Candidati europee 2019 che non entreranno a Bruxelles. Tra questi, in ordine di notorietà, c’è Daniela Santanché. Le 7.874 preferenze accreditate non le sono bastate a farla eleggere, nonostante ...

Pensioni ultima ora : elezioni Europee 2019 - le proposte dopo il voto : Pensioni ultima ora: elezioni europee 2019, le proposte dopo il voto Pensioni ultima ora: quali saranno le conseguenze del voto europeo sul sistema previdenziale italiano? Nessuna. O almeno nulla di immediato considerato che l’elezione di rappresentanti italiani e di ogni Paese al Parlamento Europeo non ha alcuna diretta e stretta correlazione col tema Pensioni. Pensioni ultima ora, conseguenze del voto La grande vittoria della ...

Europee 2019 - i trombati illustri : Santanché - Kyenge - Civati - Pizzarotti ma non solo : Ci sono tanti i nomi illustri tra i “trombati” delle elezioni Europee 2019. Alcuni hanno avuto tantissime preferenze, ma nonostante ciò sono rimasti fuori dall’Europarlamento. Basti pensare ad esempio ad Emma Bonino, il cui partito +Europa è rimasto sotto la soglia di sbarramento del 4%. Tranvata anche per il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, che dopo essere stato scaricato dal Movimento 5 Stelle ha colto la nuova sfida con la Bonino: ...

Europee 2019 - tra indagati - transfughi e vecchie conoscenze che non demordono : tutti gli esclusi da Parlamento Bruxelles : Ci sono quelli rimasti fuori sempre, o quasi, perché a capo di partiti ben sotto la soglia di sbarramento, come i comunisti di varie gradazioni, Marco Rizzo (Pc), Paolo Ferrero, Nicola Fratoianni e Corradino Mineo (La Sinistra), o i fedeli alla destra estrema Simone Di Stefano (Casapound) e Roberto Fiore (Forza Nuova). Ci sono poi i grandi ritorni (finiti male), come quelli di Cecile Kyenge, europearlamentare uscente, e Laura puppato nel Pd o ...

Europee 2019 - tutti i responsi di questo voto : A conferma di tutti i sondaggi, le elezioni Europee hanno incoronato Salvini padrone del governo e di due terzi del Paese visto che la Lega con il centrodestra (e non il contrario) governa tutte le regioni del Nord industriale, invade il centro e si allunga fino al Sud. Il Movimento cinque stelle subisce un tracollo di proporzioni clamorose e si avvia sulla strada di un veloce declino se non saprà tempestivamente e drasticamente invertire la ...

Europee 2019 - per superare il 30% basta non lavorare e farsi selfie in giro per il Paese : di Marco Gigante Se si dovessero usare come criterio esplicativo dei risultati delle ultime Elezioni Europee i fatti concreti realizzati dai partiti – e provare, quindi, a stilare l’elenco degli atti che oggi un partito che ambisca a vincere le elezioni politiche dovrebbe fare – emerge con chiarezza che: 1. Per superare la soglia del 30% occorre: a. non redigere alcun programma elettorale; b. non andare mai al lavoro, ma girovagare ...

Europee 2019 - la grande falla nella comunicazione dietro al tracollo 5 Stelle : Come è potuto accadere? Come è potuto accadere? E’ questa la domanda che molti sostenitori 5 Stelle – increduli – si sono posti di fronte alle prime proiezioni elettorali. Come è potuto accadere, che uno dei maggiori fenomeni politici degli ultimi anni – un movimento onesto, capace, venuto dal basso – abbia dilapidato tutti quei voti a distanza di un anno appena? Quasi la metà degli elettori cinqueStelle (33%) non si è ...

Elezioni Europee 2019 : i risultati del voto in Italia : I risultati del voto in Italia e la composizione del nuovo Parlamento europeo: notizie in diretta, risultati dei partiti...

Europee 2019 in tv - mi spiegate perché fanno ancora gli exit poll (che non ci azzeccano mai)? : Un po’ dopo mezzanotte di domenica arriva il colpo di scena. Le prime proiezioni propongono quei risultati delle elezioni Europee che verranno poi confermati nella notte, risultati netti e piuttosto clamorosi, con Matteo Salvini oltre il 30% e i Cinque Stelle ben al di sotto del 20. La prima proiezione è ancora troppo prudente e assegna alla Lega un 32 che diventerà poi 34. Ma i nuovi dati sono sufficienti per smentire completamente quelli che ...

Europee 2019 - Travaglio : “M5s? Con questo esito apocalittico gli conviene forse tornare all’opposizione” : “M5s? Sono talmente sconfitti che potrebbe davvero convenirgli un periodo di opposizione, durante il quale tentare di organizzarsi in una forma diversa, di recuperare i territori che sono stati completamente abbandonati, di prendere in mano quel progetto di riorganizzazione di cui si parla da almeno 3 anni e che non viene mai attuato. E di lasciare ad altri la responsabilità del governo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : il responso alle Europee - 28 maggio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il responso alle europee; un meteo in stile autunnale; risposta dei mercati monetari alle europee, 28 maggio 2019,.

Europee 2019 - il voto nei luoghi simbolo : pronostici ribaltati e ‘tradimenti’ - dalla Val Susa alla Puglia passando per Milano : Il voto europeo rimescola le carte a un anno dalle Politiche e smentisce i pronostici, spesso in luoghi simbolo. L’esito è quasi sempre in favore della Lega per un governo più verde-giallo che mai, con Matteo Salvini a dare le carte su sicurezza, Tav e immigrazione. Il M5S perde 6 milioni di voti ed esce come lo sconfitto su (quasi) ogni fronte. Con alcune eccezioni a sorpresa. Tiene infatti a Taranto e Lecce, proprio le terre dove era atteso ...

Risultati Elezioni Europee 2019 Italia/ Diretta - seggi e eletti : alleanze e scenari : Elezioni Europee 2019: Risultati seggi ed eletti Italia. Diretta, voti definitivi: trionfo Lega al 34%, crollo M5s al 17%. Salvini straccia Di Maio