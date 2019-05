Europee 2019 | per superare il 30% basta non lavorare e farsi selfie in giro per il Paese

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) di Marco Gigante Se si dovessero usare come criterio esplicativo dei risultati delle ultime Elezionii fatti concreti realizzati dai partiti – e provare, quindi, a stilare l’elenco degli atti che oggi un partito che ambisca a vincere le elezioni politiche dovrebbe fare – emerge con chiarezza che: 1. Perla soglia del 30% occorre: a. non redigere alcun programma elettorale; b. non andare mai al lavoro, mavagare per tutto ilfacendoe mangiando ovunque capiti; c. passare le giornate a combattere i nemici veri dell’Italia: i clandestini (in quanto ontologicamente criminali), i rom, i negozi di cannabis, Fabio Fazio, Roberto Saviano e chi espone gli striscioni sui balconi (a proposito, sembravate così tanti e cattivi, dove siete finiti?). Di RQuotidiano La rivolta delle lenzuola dal Sud ...

Mov5Stelle : Per noi le europee sono andate male e da questo risultato impariamo e non molliamo. È chiaro che molta della nostra… - lauraboldrini : Dal voto emerge un’indiscutibile vittoria della Lega, da cui però l’Italia non trarrà vantaggio in Europa Bene ch… - fattoquotidiano : Europee, Di Maio: “Lezione da chi non ci ha votato. Contratto non si cambia: noi argine a quello che non ci va bene… -