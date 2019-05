Europee 2019 | il voto nei luoghi simbolo | pronostici ribaltati e ‘tradimenti’ | dalla Val

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) Ileuropeo rimescola le carte a un anno dalle Politiche e smentisce i, spesso in. L’esito è quasi sempre in favore della Lega per un governo più verde-giallo che mai, con Matteo Salvini a dare le carte su sicurezza, Tav e immigrazione. Il M5S perde 6 milioni di voti ed esce come lo sconfitto su (quasi) ogni fronte. Con alcune eccezioni a sorpresa. Tiene infatti a Taranto e Lecce, proprio le terre dove era atteso un redde rationem dei “tradimenti” sulla chiusura dell’Ilva e sul blocco del Tap. E dove invece i grillini restano primo partito in un caso e non crollano dall’altro. Quasi un elettore su tre sceglie il Movimento nella città della promessa mancata sulla chiusura dello stabilimento. Il Salento del Tap: Cinque Stelle al 22% – A Melendugno, sede del futuro gasdotto Tap, dove i Cinque Stelle avevano preso il 68% nel 2018 e dove fino a ...

Mov5Stelle : Per noi le europee sono andate male e da questo risultato impariamo e non molliamo. È chiaro che molta della nostra… - lauraboldrini : Dal voto emerge un’indiscutibile vittoria della Lega, da cui però l’Italia non trarrà vantaggio in Europa Bene ch… - espressonline : Eelezioni europee, il trionfo dell'ideologia feroce di Matteo Salvini . L'editoriale di Marco Damilano #europee2019 -