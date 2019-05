Esito elezioni europee | cosa cambia per la scuola?

scuolainforma

(Di martedì 28 maggio 2019), saranno confermati tutti i temi vicini alla Lega. In primis la regionalizzazione, la strategia del cacciavite per quanto riguarda la Legge 107/15 e l’indifferenza verso il mostro pedagogico delle classi pollaio., un ribaltamento inaspettato o quasi Lehanno dato il loro. La Lega ha praticamente raddoppiato la sua percentuale passando dal 17% al 34% dei consensi. Di contro il M5S ha perso quasi il doppio, dimagrendo l’interesse elettorale di quasi quindici punti in percentuale (32%-17%). Quindi il governo fino a ieri era definito gialloverde. Da qui in avanti sarà presentato a colori invertiti. Quindi verdegiallo. Ovviamente l’inversione cromatica non si ferma a una questione di superficie, ma modificherà i rapporti di forza tra i due movimenti, ridefinendo le priorità del governo. Le conseguenze per ...

