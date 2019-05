Era l’anno 1976 – la Fiat presenta un’auto elettrica con 80km di autonomia e

Terremoto in SvizzEra : “Un sisma del genere avviene una volta all’anno” : Terremoto questa mattina in Svizzera, alle 10:48, nella zona del lago Lemano, al confine con la Francia. Il sisma magnitudo 4.2 è stato localizzato nei pressi di Novel, in Francia, circa 15 km a sud-ovest di Montreux (cantone di Vaud): il Servizio Sismico Svizzero (SED) con sede al Politecnico federale di Zurigo, ha spiegato su Twitter che danni minori sono possibili e che il Terremoto è stato “largamente percepito“. Il SED ha anche ...

Facebook lancerà la sua criptovaluta : si chiamerà “GlobalCoin” e arriverà l’anno prossimo : Il noto social network Facebook è in contatto con le autorità Usa e del Regno Unito con l’obiettivo di lanciare una sua criptovaluta nel corso del prossimo anno. La nuova moneta virtuale si chiamerà “GlobalCoin” e consentirà un sistema di pagamenti digitali, con cui si potranno fare acquisti e scambi anche sui suoi servizi WhatsApp e Messenger, in una dozzina di paesi a partire dall’inizio del 2020. A differenza dei ...

Juventus-Guardiola - l’opErazione costa 50 milioni all’anno : investimento sostenibile - ma i bianconeri devono fare plusvalenze : Guardiola-Juventus, dunque? Sì secondo l’Agi, che si è sbilanciata con un lancio in cui annuncia che il tecnico del Manchester City sarà il prossimo allenatore dei bianconeri, a 24 milioni di euro a stagione e fornisce quando dovrebbe suonare il gong dell’ufficialità: firma il 4 giugno, presentazione dieci giorni più tardi. E nonostante i no comment e le smentite del caso pende dalla parte di Pep anche la bilancia dei bookmakers ...

Medicina : alla cataratta l’intervento più eseguito - opErati 650mila italiani l’anno : Sono 7.000 i medici oculisti, salvano la vista a un milione e trecentomila italiani ogni anno. Ed è la chirurgia della cataratta l’intervento più eseguito, sia nel mondo (26 milioni di casi l’anno scorso, l’83% dell’attività di un centro chirurgico di oculistica), che nel nostro Paese. “Nel 2018, ben 650.000 pazienti sono stati operati in Italia, con una incidenza di 11 persone ogni 1000 abitanti. Nello stesso anno, ...

Motori- Jeep Wrangler nuova genErazione - nominata “4×4 dell’anno” per la sesta volta in 34 anni. : Si espande l’eccezionale palmarès della mitica Jeep Wrangler, la nuova generazione conquista per la sesta volta il titolo di “4×4 dell’anno” La nuova generazione della Jeep Wrangler – la JL – è stata eletta “4×4 dell’anno 2019” da una giuria composta da esperti lettori e redattori della rivista francese specializzata 4×4 Magazine. La Wrangler è il sesto modello Jeep ad ...

Morte Niki Lauda – Le parole del medico : “l’anno scorso Eravamo sulla buona strada - ma poi…” : La Formula 1 dice addio a Niki Lauda: il medico Klepetko fa chiarezza sulle condizioni dell’ex pilota austriaco E’ morto nella notte l’ex pilota austriaco Niki Lauda a causa di una serie di complicanze fisiche dovute al peggiorarsi delle sue condizioni negli ultimi mesi. Una tragica scomparsa che lascia un grande vuoto nel mondo della Formula 1 e del motorsport. LaPresse/Photo4 Lauda era seguito dal medico Walter ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dallas ospita l’AT&T Byron Nelson - prova genErale del secondo Major dell’anno a New York : Ultima settimana di PGA Tour prima della grande novità di questa stagione di Golf: lo spostamento a metà maggio del PGA Championship, che diventa secondo Major dell’anno e trasforma l’AT&T Byron Nelson in un torneo preparatorio in questo senso. Eppure la manifestazione di Dallas ha un albo d’oro ragguardevole fin dalla prima edizione, tenutasi nel 1944: Sam Snead, Ben Hogan, Jack Nicklaus, Tom Watson, Ernie Els, Phil ...

Formula 1 - Chris Horner mette le cose in chiaro : “Verstappen guiderà la Red Bull al 100% anche l’anno prossimo” : Il team principal della Red Bull ha blindato Max Verstappen, confermando che rispetterà il suo contratto in scadenza nel 2020 Il contratto di Max Verstappen scade nel 2020, ma la Red Bull non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia in vista della prossima stagione. photo4/Lapresse La Mercedes ha già preso informazioni sul pilota olandese, che ha ammesso di non avere avuto contatti con Wolff, nonostante le indiscrezioni trapelate per ...

Roberto Fico annuncia : “Tagliate le pensioni d’oro alla CamEra - risparmio da 20 min l’anno” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, annuncia il taglio delle pensioni d'oro per gli ex dipendenti di Montecitorio: "Abbiamo votato poco fa in Ufficio di presidenza il taglio di tutte le pensioni erogate da Montecitorio sopra i 100mila euro per un risparmio di 20 milioni all'anno. Il taglio riguarderà in maniera progressiva tutti i trattamenti pensionistici più alti attualmente erogati".Continua a leggere

Pensioni d’oro - Fico : “Tagliate quelle dei dipendenti della CamEra. Risparmio da venti milioni l’anno” : Dopo quelle dei deputati via le Pensioni d’oro anche per i dipendenti della Camera. Lo ha annunciato l’ufficio di stampa di Montecitorio dando notizia del taglio approvato dall’ufficio di presidenza. L’operazione – secondo i calcoli della Camera – dovrebbe portare a un Risparmio di circa 20 milioni di l’euro l’anno. A spiegare i dettagli del taglio è il presidente Roberto Fico. “Abbiamo recepito una ...