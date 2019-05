E'morto fondatore di Human Rights Watch

cjmimun : Usa, morto a 96 anni il fondatore di Human Rights Watch Robert Bernstein era anche un editore di successo - Stefani11328176 : RT @paolo_maccione: È MORTO GIANALBERTO ZANOLETTI, IL MECENATE DELLA MARINERIA TRADIZIONALE Leggi tutto qui - leon_cea : Morto Graziano Niccolai fondatore e direttore della vigilanza “Il Globo” - Guardie Informate = Guardie Giurate… -

Ildi, Robert Bernstein,sostenitore statunitense del dissenso politico e della libertà di espressione, èall'età di 96 anni in un ospedale di New York: lo riferisce oggi il New York Times. Bernstein, che aveva fondato l'organizzazione durante la Guerra Fredda, era anche un editore. Alla guida della casa editrice Random House,ha pubblicato autori americani come Toni Morrison,Theodor Seuss Geisel e Gore Vidal, nonché dissidenti sovietici come Andrei Sakharov,Elena Bonner,e il ceco Vaclav Havel(Di martedì 28 maggio 2019)