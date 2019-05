Emmanuel Macron | patto in Europa per far fuori il galletto francese?

Lione - pacco bomba in centro : esplosione - ci sono feriti. Emmanuel Macron : "È un attacco" : pacco bomba nel centro di Lione, in Francia. Il primo bilancio dell'esplosione avvenuta questo pomeriggio è di 8 feriti lievi, come sottolineato dalla Prefettura della città secondo il sito del giornale Lyon Capitale. Sempre secondo la stessa fonte, le vittime sarebbero ferite nella parte bassa del

Marine Le Pen ospite di Matteo Salvini attacca Emmanuel Macron : "Un re bambino" : Marine Le Pen, ospite a Milano per il comizio in Duomo di Matteo Salvini dice: "Sono contenta di essere a questa magnifica manifestazione". La Le Pen risponde anche a Emmanuel Macron "il re bambino". "Con i nostri alleati, abbiamo dato al popolo la possibilità di riorientare profondamente la costruz

Bomba di Sangiuliano in diretta : il Tg2 svela l'ultima porcata di Emmanuel Macron : cosa ci vuole rubare : "Genio francese" dice il giornalista del tg francese France 2 riferendosi a Leonardo Da Vinci, morto sì in Francia ma come ben sappiamo italianissimo. Nel servizio andato in onda Oltralpe, come svela il Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano, Da Vinci italiano non è. Come evidentemente non è un'opera it

Giorgia Meloni rivela l'ultima vergogna di Emmanuel Macron : "Come vuole cancellare l'Italia" : La "guerra" di Emmanuel Macron contro il nostro Paese continua. l'ultima mossa sporca del presidente francese la rivela Giorgia Meloni sul suo profilo Twitter (e che bastona anche i soliti radical chic di sinistra: "Eccone un'altra di Emmanuel Macron", tuona la leader di Fratelli d'Italia, "quello c

Emmanuel Macron : "Da parte dei gilet gialli anche richieste giuste - ma ora in Francia torni l'ordine" : Emmanuel Macron ha cominciato la sua conferenza stampa - la prima del mandato - annunciando "un nuovo atto della Repubblica" e parlando subito del "movimento inedito", quello dei gilet gialli, che da 5 mesi agita il paese. "Ci sono state richieste contraddittorie, la protesta è stata strumentalizzata ci sono stati antisemitismo, omofobia, attacchi contro le istituzioni, i giornalisti, le forze dell'ordine. Ma non voglio che la deriva di ...

Emmanuel Macron umiliato da Marine Le Pen - sondaggio da incubo per il galletto : cifre mai viste prima : A un mese dalle elezioni europee, il partito di Marine Le Pen, il Rassemblemnt National, è in testa in Francia, secondo un sondaggio di OpinionWay et Tilder per Les Echoes. La lista del Rn, guidata da Jordan Bardella, è al 24 per cento dei voti (+1 per cento rispetto al mese precedente). La Le Pen q

Brigitte Macron torna a scuola - dove conobbe Emmanuel - Ora insegnerà ai disoccupati : ... e la conoscenza si è approfondita pochi anni fa, durante una cena a New York tra Brigitte e Emmanuel, all'epoca ministro dell'Economia, e Delphine Arnault, ai vertici della maison Louis Vuitton, e ...

Emmanuel Macron - all'Eliseo dipendenti come schiavi : si muovono i giudici - inchiesta-choc : L'Eliseo sotto inchiesta per mobbing. È quanto rivelato dal quotidiano online francese Mediapart, sulla base di un documento dove il ministero dell' Interno ha scritto che le condizioni di lavoro all'interno del palazzo presidenziale sono state la causa della malattia professionale di un' ex dipende

Notre-Dame - Emmanuel Macron gode dopo il rogo : un sondaggio impensabile sul galletto : Brucia Notre-Dame? gode Emmanuel Macron. Questa la brutale sintesi del quadro fotografato da un sondaggio Bva, secondo cui la popolarità del presidente francese è in ascesa dopo la sciagura che ha colpito la cattedrale di Parigi. Il punto è che l'intervento di Macron all'indomani del rogo è stato gi

Notre-Dame - siluro di Papa Francesco a Emmanuel Macron : "In Francia ora non vengo" - cosa c'è dietro : Anche Papa Francesco snobba Emmanuel Macron. Dopo l'incendio che ha devastato Notre-Dame, il presidente francese ha infatti invitato il Pontefice a Parigi. La risposta? Picche. La proposta di Macron è arrivata nel corso dell'evento all'Eliseo in cui sono stati ricevuti i 300 vigili del fuoco che han

Notre Dame - l'Occidente e la ''menzogna'' di Emmanuel Macron : Scienza e Ignoranza, Ragion di Stato e Incompetenza, Superbia e Vergogna sembrano di nuovo tornare a duellare e questa volta nuovamente in casa Macron che non può permettersi di divulgare al mondo la ...

Omnibus - Guido Crosetto fa a pezzi Emmanuel Macron : "Aiuta la Libia - il doppio dramma italiano" : "La Libia non si può tenere insieme se non con l'esercito. E con l'appoggio, da anni, della Francia". Guido Crosetto, ospite a Omnibus su La7, fa a pezzi la Francia: "Haftar non nasce da solo", spiega, "ha una sua forza militare e ha la benedizione di Emirati Arabi, Russia, Egitto e ha avuto da semp

Notre-Dame - la satira di Charlie Hebdo sull’incendio della cattedrale di Parigi e le riforme di Emmanuel Macron : Era attesa, anche in Italia, dopo le polemiche per quella sul terremoto nel Centro-Italia e sul crollo del ponte Morandi di Genova. E puntuale la satira è arrivata anche quando a collassare è stata la cattedrale di Notre-Dame, simbolo di Parigi e dell’intera Francia. Il settimanale satirico Charlie Hebdo ironizza sul rogo che ha devastato il capolavoro gotico con una copertina che ritrae Emmanuel Macron con la cattedrale in fiamme sulla ...

Libia - il vicepremier Ahmed Maitig svela il gioco sporco di Emmanuel Macron : 'Cosa accade a Parigi' : Come giudica la politica sull' immigrazione di Salvini? 'Non sono solito dare giudizi sulle questioni interne di altri Paesi, ma sicuramente le politiche sui flussi migratori di questo governo hanno ...