Emilia Romagna nella morsa del maltempo | chiusi ponti sul Secchia nel modenese

Meteo Protezione Civile domani : ancora maltempo diffuso - allerta rossa per l'Emilia Romagna : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di instabilità diffuse sull'Italia. Previste precipitazioni abbondanti e persistenti sull'Emilia Romagna nella prima parte del giorno. Su questa...

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : la Protezione civile del Veneto pronta per Modena : Una colonna mobile della Protezione civile regionale del Veneto, 200 volontari attrezzati ed esperti in monitoraggio arginale, è pronta a partire alla volta di Modena, città colpita in queste ore da una forte ondata di Maltempo. “Il Dipartimento di Protezione civile nazionale – spiega Gianpaolo Bottacin, Assessore regionale alla Protezione civile del Veneto – ha comunicato che, a causa del livello dei fiumi del modenese, il ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : la Protezione Civile in allarme - il Governo dichiara lo “stato di mobilitazione” : Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile accogliendo la richiesta del Presidente della Regione Emilia Romagna, colpita da una forte ondata di maltempo e soprattutto in allarme per i fenomeni Meteo estremi previsti per le prossime ore. Meteo, è Allerta per il Nord: “pugnalata” del Vortice Polare a fine Maggio (!!), allarme ...

Maltempo Emilia-Romagna : dichiarato stato di mobilitazione del servizio nazionale della Protezione civile : Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della Protezione civile accogliendo la richiesta del Presidente della Regione Emilia–Romagna, colpita da una forte ondata di Maltempo. La mobilitazione straordinaria del servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati consente il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre ...

Maltempo Emilia-Romagna : chiesto lo stato di mobilitazione per le piene dei fiumi : L’Emilia-Romagna si prepara a fronteggiare la situazione generata dall’ondata di Maltempo che ha interessato, e che interesserà nelle prossime ore, diverse aree della pianura centrale emiliana, in particolare nella provincia di Modena lungo l’asta del Secchiae alcune zone del reggiano. Per queste, la Protezione civile ha già diramato una allerta rossa. Questa mattina, durante l’incontro al Centro operativo unificato di Marzaglia (Mo), alla ...

Allerta meteo Emilia Romagna : emesso il livello rosso per rischio idrogeologico! : Una forte ondata di maltempo investirà le regioni nord-orientali nel corso delle prossime 16-20 ore, in particolare su Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Un nucleo di aria molto fresca...

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna. Rischio esondazioni : Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna. Rischio esondazioni allerta rossa in Emilia Romagna per l'elevato Rischio di esondazioni e di frane. Per precauzione sono già stati chiusi alcuni ponti e la Protezione civile è intervenuta posizionando sacchetti di sabbia nelle aree più a Rischio Parole chiave: ...

Meteo Emilia-Romagna : allerta “rossa” per le piene dei fiumi : “Nella seconda parte della giornata di martedì 28 maggio 2019 si prevedono precipitazioni inizialmente a carattere di rovescio o temporale sul settore appenninico, che diverranno più diffuse durante la sera-notte, andando ad interessare anche le zone di pianura centro-occidentali. Le precipitazioni continueranno anche nella mattina di mercoledì 29 maggio con intensità localmente elevate prevalentemente sul settore centro-occidentale della ...

Allerta Rossa Emilia Romagna 28 Maggio 2019 : Il Centro Funzionale regione Emilia-Romagna ha emesso il seguente bollettino di criticità, valido dalle 12:00 del 28 Maggio 2019 fino alle 00:00 del 30 Maggio 2019 Allerta Rossa per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO; Allerta ARANCIONE per criticità idraulica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; Allerta GIALLA per ...

Maltempo Emilia-Romagna : piene in transito - ponti chiusi a Modena : In vigore l’allerta meteo arancione in Emilia–Romagna: in queste ore i fiumi sono sorvegliati speciali nella pianura centro-orientale e nel Ferrarese. I colmi di piena di Secchia, Panaro e Idice stanno transitando lentamente nei tratti a valle, con livelli idrometrici sotto soglia 2. Nelle prossime ore non sono previste piogge significative, salvo locali rovesci sull’Appennino. A Modena rimangono chiusi in via precauzionale ...

Maltempo Emilia Romagna : il fiume Panaro cresce di 5 metri in 24 ore : All’idrometro del ponte Navicello, nel Modenese, il fiume Panaro alle 14 misurava 8,56 metri, contro i 3,42 di ieri. E’ cresciuto di cinque metri in 24 ore. A lanciare l’allarme è Coldiretti Emilia-Romagna sulla base di un’analisi dei dati Arpae. Le conseguenze della bomba d’acqua che ha colpito ieri la provincia di Modena, sottolinea Coldiretti, si fanno sentire “su un territorio gia’ messo a dura prova ...

Emilia Romagna Allerta Arancione per piene dei Fiumi 27/29 Maggio 2019 : Il Centro Funzionale decentrato regione Emilia Romagna, ha emesso il seguente bollettino di criticità per piene dei Fiumi, Frane E piene Dei Corsi Minori Allerta Arancione per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; Allerta GIALLA per criticità idraulica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; Allerta GIALLA per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN Nota del ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : forti temporali - criticità per le piene dei fiumi : “Nella giornata di lunedì 27 maggio si prevedono piogge deboli e diffuse per l’intera giornata. Per martedì 28 maggio dal tardo pomeriggio avremo un’intensificazione delle precipitazioni, che in serata saranno anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul settore occidentale e fascia di pianura della regione. La criticità idraulica arancione sulla zona della Pianura Emiliana Orientale e costa Ferrarese si ...