Emergenza clima | Greta | “L’inazione dei politici è un crimine”

L'impegno contro l'Emergenza climatica per i prossimi anni : Non c’è più tempo. Lo ripetiamo ogni giorno, in ogni incontro: bisogna impegnarsi fin da subito per salvare il Pianeta ed evitare la catastrofe entro il 2030.Lo faremo anche dopo il voto, perché questo è il tema per cui battersi nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e non certo per il breve respiro di una tornata elettorale.Abbiamo scelto l’impegno di Greta Thunberg, dei suoi Fridays for Future, che non ...

Alcune scuole italiane hanno dichiarato lo stato di Emergenza climatica : In Italia la prima scuola a dichiarare lo stato di emergenza climatica è stata l'Istituto comprensivo Capasso - Mazzini di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Era il 14 maggio. A ruota sono arrivate le sottoscrizioni di altri due istituti, il Majorana di Grugliasco e il Notarangelo - Rosati di Foggia. scuole i cui dirigenti, quelli che un tempo si chiamavano presidi, hanno firmato un documento che vale come atto di pressione sulle ...

“E’ in gioco in nostro futuro” - “si dichiari l’Emergenza ambientale e climatica” : “Se non si muovono i governi, si muovano i cittadini. Oggi è venerdì. Rilanciamo la mobilitazione. E costringiamo il governo a rispondere. Perché il nostro futuro è in gioco, nei conti pubblici, nella credibilità del Paese ma prima ancora per la sopravvivenza del genere umano“: lo dichiarano la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, il fondatore di Possibile, Giuseppe Civati, e Annalisa Corrado candidati nelle liste di Europa ...

Emergenza CLIMA/ Tutti i dati che smentiscono i negazionisti : Studi scientifici consultabili ci dicono che dal 1750 temperatura globale dovuta a CO2 è in aumento. Tali dati sono sottoscritti da Tutti i paesi Onu

Maltempo Emilia-Romagna - Legambiente : Emergenza climatica altissima : Legambiente si sofferma sugli ultimi episodi di Maltempo in Emilia–Romagna, evidenziando come l’emergenza climatica e idraulica nella regione sia ormai altissima: le principali alluvioni che hanno colpito il territorio nell’ultimo decennio mostrano come sia estremamente fragile e ad alto rischio. In passato, spiega Legambiente, si è parlato “di eventi con portate idriche anomale o mai registrate prima. Tuttavia la ...

Emergenza clima in Italia - il geologo Franco Ortolani : “Ci troviamo in una condizione di crisi pre-disastro” : “Emergenza Climatico-ambientale in Italia“: l’allarme viene lanciato da Franco Ortolani, geologo e senatore M5S. L’Italia, spiega l’esperto, “si trova nella fascia Climatico ambientale mediterranea di transizione tra le condizioni desertiche a sud a quelle tipicamente umido mediterranee a nord.” “Come è evidente nella figura 1 basta uno spostamento di circa 250 km verso nord delle fasce Climatiche, ...

Clima : il Parlamento irlandese dichiara lo stato di Emergenza climatica - un plauso da Greta : Il Parlamento irlandese ha dichiarato all’unanimità lo stato di emergenza Climatica e ambientale, chiedendo formalmente al governo di migliorare la sua risposta alla doppia crisi. A dieci giorni di distanza dal voto del Parlamento britannico, il provvedimento varato dalla camera bassa Dail Eireann fa dell’Irlanda il secondo paese al mondo a riconoscere lo stato di emergenza Climatica, dando una base politico-istituzionale alle ...

Meteo - Maggio CLAMOROSO : l’Emergenza climatica si aggrava - maltempo estremo e freddo dal weekend [MAPPE] : Meteo – Stiamo vivendo un mese di Maggio CLAMOROSO per il maltempo e il freddo anomalo sull’Italia: una vera e propria “emergenza climatica”, come l’hanno definita gli esperti che nei giorni scorsi hanno lanciato “l’allarme per la sicurezza nazionale“, direttamente legata ai cambiamenti climatici (nonostante le assurdità alimentate dall’ignoranza anti-scientifica). Oggi è tornato a splendere ...

Emergenza CLIMA/ Dal Papa a Greta - l'errore di "uccidere" il messaggero : Il CLIMA sta cambiando ma molta opinione pubblica è negazionista. Nel dubbio custodire il creato sarà sempre la soluzione migliore

L’Uragano Artico flagella l’Italia - “è allarme per la sicurezza nazionale : non chiamatelo maltempo - è un’Emergenza climatica” : “Per favore non chiamatelo maltempo ma emergenza climatica che ormai e’ una vera questione di sicurezza nazionale e globale“. Lo dichiara Angelo Bonelli coordinatore nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde che aggiunge: “La neve e la grandine che sta cadendo in queste ore e in piena primavera, provocando danni enormi all’agricoltura, non e’ solo un evento storico ma un chiaro segnale di come il clima ...

Bonelli (Verdi) : “Non chiamatelo maltempo ma Emergenza climatica” : “Per favore non chiamatelo maltempo ma emergenza climatica, che ormai è una vera questione di sicurezza nazionale e globale. La neve e la grandine che sta cadendo in queste ore ed in piena primavera, provocando danni enormi all’agricoltura, non è solo un evento storico ma un chiaro segnale di come il clima sia cambiato“: lo dichiara in una nota Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde. ...

Il governo italiano dichiari lo stato di Emergenza climatica : Da una parte, l'economia di pace deve essere una economia disarmata, cioè una economia priva di un complesso militare-industriale che la condizioni. E possiamo dire, più precisamente e concretamente: ...

SPILLO/ L'Emergenza climatica - a uso mediatico - della Gran Bretagna : Il Parlamento inglese ha approvato l'altro giorno una mozione di Jeremy Corbin con cui si riconosce un'emergenza climatica nel Paese

Extinction Rebellion : gli attivisti londinesi gridano all'Emergenza climatica : Extinction Rebellion. Così si chiama il movimento internazionale apolitico e non violento per il clima che in questi giorni sta dando prova della sua determinazione e audacia. Fondato a Londra il 31 ottobre 2018 in risposta alla dichiarazione dell'UNPCC (United Nations Panel on Climate Change) secondo cui l'umanità ha solo 12 anni per evitare un cambiamento climatico catastrofico, si basa su azioni pacifiche volte a persuadere i governi ad un ...