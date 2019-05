Elisabetta Pia Ferrari a The Voice 2019 | chi è | carriera e biografia

termometropolitico

(Di martedì 28 maggio 2019)Piaa The: chi è,L’ultima cantante a completare il team di Gigi D’Alessio èPia. Durante la quinta puntata del programma condotto da Simona Ventura,con la sua grande personalità ha stupito tutti, pubblico e giudici che hanno provato a portarla nei rispettivi team. Chi èPiaha 29 anni, è di Roma ma vive a Terracina ed è madre di ben 5 figli, nella vita fa la consulente commerciale per una multinazionale. L’impiego però non le impedisce di continuare a coltivare le sue passioni: la musica e il canto, infatti si esibisce spesso nei locali romani. La musica per lei rappresenta il luogo ideale perché a detta sua “basta chiudere gli occhi e sei ovunque tu voglia essere.“. La sua storia di vita è molto particolare: la mamma è italiana e il papà è ...

