Elezioni Europee | Lega sfonda in Italia | Marine Le Pen e Orban possibili alleati

(Di martedì 28 maggio 2019) Urne chiuse, bocche aperte. È il refrain tipico di qualunque elezione in cui, a voto ultimato, leader politici, esperti vari e addetti ai lavori fanno a gara per vivisezionare dei dati che, sovente, sono ancora parziali. E ad attribuire - e più spesso autoattribuirsi - la vittoria anche contro la logica dei numeri. I risultatini Diciamo subito che la prima débâcle si è registrata, come sempre, tra i sondaggisti, che in questa tornata elettorale, per non farsi mancare niente, hanno miseramente fallito anche le proiezioni. Tuttavia, non volendo forse perseverare nello stesso errore, stavolta, oltre a sottostimare il principale partito di centrodestra (nell’occasione, la), hanno pensato bene di non sovrastimare, come sempre, il Partito Democratico, bensì il M5S. Il grande sconfitto. In queste ore si parla già di Caporetto, e in effetti i numeri lo confermano. Un anno di Governo ...

matteorenzi : Alle 17 in diretta Facebook discutiamo insieme di come sono andate le elezioni europee ed amministrative. E di cosa… - StefanoFassina : Amarissimo risultato elezioni europee in Italia, purtroppo largamente atteso, data inconsistenza ideologica… - carlosibilia : Grazie ai 4 milioni e mezzo di italiani che hanno votato per il @Mov5Stelle a queste elezioni europee. Impariamo e… -