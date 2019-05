Elezioni Europee | Confagricoltura | “L’Italia punti su Commissione Agricoltura e Sviluppo

Elezioni Europee - il voto per età - sesso - pratica religiosa per Ixè : Elezioni europee, il voto per età, sesso, pratica religiosa per Ixè per Ixè Chi ha votato cosa? Come in altre Elezioni la domanda è sempre la stessa. Cosa hanno votato i giovani alle Elezioni europee? E le donne? E i cattolici? Secondo Ixè la Lega per esempio è premiata dai 45-54 enni, il 45,8% dei quali la votano. Mentre è debole, con il 26,5% e il 24,5%, tra i più anziani e i più giovani. Tra i 18 e i 24 anni infatti il PD ha il ...

Elezioni Europee a Ragusa : dati e commenti : Elezioni Europee a Ragusa, dati e commenti delle forze politiche della provincia iblea. Affluenza in calo a Ragusa rispetto al 2014

Salvini e la Lega trionfano : le Elezioni Europee e la disfatta della sinistra : Come reagire allo sconforto dopo la vittoria di Salvini e della Lega alle Europee? Ricordandosi che la pratica della libertà non è un esercizio di stile e non riguarda solo il giorno dopo una tornata elettorale, ma è fatta di pratiche quotidiane, di piccoli cambiamenti, di spazi conquistati giorno dopo giorno. Magari tornando in piazza, partecipando, facendo "attacchinaggio" come un tempo.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 : i risultati del voto in Italia : I risultati del voto in Italia e la composizione del nuovo Parlamento europeo: notizie in diretta, risultati dei partiti...

Elezioni Europee - promossi ed eletti Berlusconi e Calenda : tutti gli altri nomi : I primi verdetti delle Elezioni europee: la Lega ha vinto, crollo dei 5 stelle, il Pd risale la china. In crescita Fratelli...

Risultati Elezioni Europee 2019 Italia/ Diretta - seggi e eletti : alleanze e scenari : Elezioni Europee 2019: Risultati seggi ed eletti Italia. Diretta, voti definitivi: trionfo Lega al 34%, crollo M5s al 17%. Salvini straccia Di Maio

Le Elezioni Europee viste dal Cremlino : Roma. Queste elezioni europee per la Russia sono andate male, ma nel panorama generale ci sono alcune eccezioni che promettono bene – bene, s’intende, dal punto di vista del Cremlino. Il risultato è deludente per almeno due motivi. L’affluenza è arrivata quasi al sessanta per cento e questo vuol dir

Esito Elezioni Europee - cosa cambia per la scuola? : Esito elezioni europee, saranno confermati tutti i temi vicini alla Lega. In primis la regionalizzazione, la strategia del cacciavite per quanto riguarda la Legge 107/15 e l’indifferenza verso il mostro pedagogico delle classi pollaio. Esito elezioni europee, un ribaltamento inaspettato o quasi Le elezioni europee hanno dato il loro Esito. La Lega ha praticamente raddoppiato la sua percentuale passando dal 17% al 34% dei consensi. Di ...

Elezioni Europee - l’analisi dei flussi - da chi ha preso voti la Lega? : Elezioni europee, l’analisi dei flussi, da chi ha preso voti la Lega? Immancabile come a ogni elezione è l’analisi dei flussi elettorali, per capire quale elettorato si è astenuto di più, da dove siano arrivati i voti al partito vincente, verso dove sono andati gli elettori che hanno abbandonato quello perdente. Ixè si è cimentata con del flussi in percentuale che mostrano la grande liquidità dell’elettorato italiano in queste ...

Elezioni Europee - tutti gli eletti italiani al Parlamento Ue : Le Elezioni europee che hanno visto il trionfo della Lega di Matteo Salvini portano all'elezione dei nuovi eurodeputati italiani. Ma chi sono gli eletti nelle cinque circoscrizioni? Proviamo a vedere partito per partito chi dovrebbe ottenere un seggio a Strasburgo, considerando che rimangono ancora alcune incognite per incompatibilità e candidati eletti in più circoscrizioni.Continua a leggere

Elezioni Europee : in Italia l'astensione sale al 43 - 7% - maggiore affluenza al nord : L’affluenza alle Elezioni europee 2019 è risultata in calo rispetto alle ultime Elezioni europee del 2014. A dispetto dell’aumento europeo, circa l’affluenza alle urne, in Italia si è registrato un forte calo. Il dato del 2014, che già aveva registrato un massimo storico di astensione al voto, è stato superato in questa ultima tornata elettorale. Vince la Lega di Matteo Salvini, il M5S è in calo, il PD supera i grillini. Perché ci sia così tanta ...

Elezioni Comunali - da Bergamo a Bari : il successo dei sindaci “ex renziani” dove la Lega ha fatto il pieno di voti alle Europee : Hanno vinto bene, dopo cinque anni di governo, nonostante il vento leghista soffi forte anche a casa loro. Tanto da venire tirati per la giacchetta dal Pd, che per l’occasione torna a dividersi in due: da una parte chi controlla ora i dem, dall’altra l’area renziana. Tutti provano a mettere il cappello sulle vittorie di Bergamo, Firenze, Modena, Pesaro e Bari. Successi netti per gli amministratori dem uscenti anche dove era ...

Elezioni Europee - Minardo si congratula con Milazzo : Elezioni Europee, l'on. Nino Minardo di Forza Italia si congratula con Giuseppe Milazzo, neo eletto al parlamento. "Premiata la strategia di Miccichè"

Elezioni Europee - ecco i 28 eletti della Lega. Salvini : saremo una potenza : Ventotto leghisti all'Europarlamento. saremo una potenza, dice Salvini. Questa pattuglia di eurodeputati potrebbe essere la seconda d'Europa, dopo quella della Merkel. ecco gli eletti. Uno...