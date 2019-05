Elezioni europee | chi sono gli esclusi eccellenti dal Parlamento di Strasburgo

Elezioni europee - eletti Berlusconi e Calenda - fuori i Mussolini : tutti gli altri nomi : I primi verdetti delle Elezioni europee: la Lega ha vinto, crollo dei 5 stelle, il Pd risale la china. In crescita Fratelli...

Elezioni europee e amministrative 2019 - nonostante i numeri nessun divorzio a breve tra Lega e M5s : I numeri hanno la loro importanza, vanno giudicati per ciò che rappresentano ma non consentono di fare previsioni a breve

Pensioni ultima ora : Elezioni europee 2019 - le proposte dopo il voto : Pensioni ultima ora: elezioni europee 2019, le proposte dopo il voto Pensioni ultima ora: quali saranno le conseguenze del voto europeo sul sistema previdenziale italiano? Nessuna. O almeno nulla di immediato considerato che l’elezione di rappresentanti italiani e di ogni Paese al Parlamento Europeo non ha alcuna diretta e stretta correlazione col tema Pensioni. Pensioni ultima ora, conseguenze del voto La grande vittoria della ...

Brexit hard o soft? Le Elezioni europee confondono ancora di più lo scenario : Le elezioni europee non sono servite a dare un quadro più chiaro della situazione politica che si vive nel Regno Unito. La questione Brexit, oggi più che mai, sembra aver spaccato il paese tra coloro che vogliono l'addio alla UE, anche "hard", e coloro che invece vorrebbero un secondo referendum per rimanere attaccati al treno europeo. E in tutto questo la sterlina si indebolisce progressivamente.Brexit sempre più un dilemmaL'esito delle ...

Tutti a casa. Da Bonino a Santanché - gli sconfitti alle Elezioni europee : Fuori Filippo Nogarin e Federico Pizzarotti, nulla da fare per Cecile Kyenge, sosta ai box per Sandro Gozi in attesa della Brexit. È lunga la lista dei candidati che, seppur “illustri”, sono stati esclusi dal prossimo Parlamento Europeo con il voto di domenica. C’è chi non è riuscito a farsi eleggere perché il suo partito non ha superato la soglia di sbarramento. Chi, invece, non ce l’ha ...

Europee : Zan (Pd) - 'a Padova da queste Elezioni il partito esce più forte' : Padova, 28 mag. (AdnKronos) - “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti a Padova e in Provincia in questa tornata elettorale: guadagniamo oltre tre punti dalle politiche 2018, con un’affluenza molto più alta rispetto ai valori nazionali, e il dato complessivo della provincia di Padova è il migliore

Elezioni europee - Confagricoltura : “L’Italia punti su Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale” : “Se contassero solo le cifre e la qualità del nostro sistema di settore, non dovrebbero esserci grandi ostacoli alla nomina di un italiano quale prossimo commissario europeo all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale“: lo ha dichiarato il presidente nazionale di ConfAgricoltura, Massimiliano Giansanti, alla vigilia dell’incontro informale dei capi di Stato e di governo, in programma nella serata di oggi, a Bruxelles, nel corso del quale sarà avviato ...

Elezioni europee - il voto per età - sesso - pratica religiosa per Ixè : Elezioni europee, il voto per età, sesso, pratica religiosa per Ixè per Ixè Chi ha votato cosa? Come in altre Elezioni la domanda è sempre la stessa. Cosa hanno votato i giovani alle Elezioni europee? E le donne? E i cattolici? Secondo Ixè la Lega per esempio è premiata dai 45-54 enni, il 45,8% dei quali la votano. Mentre è debole, con il 26,5% e il 24,5%, tra i più anziani e i più giovani. Tra i 18 e i 24 anni infatti il PD ha il ...

Elezioni europee a Ragusa : dati e commenti : Elezioni Europee a Ragusa, dati e commenti delle forze politiche della provincia iblea. Affluenza in calo a Ragusa rispetto al 2014

Salvini e la Lega trionfano : le Elezioni europee e la disfatta della sinistra : Come reagire allo sconforto dopo la vittoria di Salvini e della Lega alle Europee? Ricordandosi che la pratica della libertà non è un esercizio di stile e non riguarda solo il giorno dopo una tornata elettorale, ma è fatta di pratiche quotidiane, di piccoli cambiamenti, di spazi conquistati giorno dopo giorno. Magari tornando in piazza, partecipando, facendo "attacchinaggio" come un tempo.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : i risultati del voto in Italia : I risultati del voto in Italia e la composizione del nuovo Parlamento europeo: notizie in diretta, risultati dei partiti...

Risultati Elezioni europee 2019 Italia/ Diretta - seggi e eletti : alleanze e scenari : Elezioni Europee 2019: Risultati seggi ed eletti Italia. Diretta, voti definitivi: trionfo Lega al 34%, crollo M5s al 17%. Salvini straccia Di Maio

Le Elezioni europee viste dal Cremlino : Roma. Queste elezioni europee per la Russia sono andate male, ma nel panorama generale ci sono alcune eccezioni che promettono bene – bene, s’intende, dal punto di vista del Cremlino. Il risultato è deludente per almeno due motivi. L’affluenza è arrivata quasi al sessanta per cento e questo vuol dir