Elezioni europee 2019 | i risultati del voto in Italia

Elezioni europee - promossi ed eletti Berlusconi e Calenda : tutti gli altri nomi : I primi verdetti delle Elezioni europee: la Lega ha vinto, crollo dei 5 stelle, il Pd risale la china. In crescita Fratelli...

Risultati Elezioni europee 2019 Italia/ Diretta - seggi e eletti : alleanze e scenari : Elezioni Europee 2019: Risultati seggi ed eletti Italia. Diretta, voti definitivi: trionfo Lega al 34%, crollo M5s al 17%. Salvini straccia Di Maio

Le Elezioni europee viste dal Cremlino : Roma. Queste elezioni europee per la Russia sono andate male, ma nel panorama generale ci sono alcune eccezioni che promettono bene – bene, s’intende, dal punto di vista del Cremlino. Il risultato è deludente per almeno due motivi. L’affluenza è arrivata quasi al sessanta per cento e questo vuol dir

Esito Elezioni europee - cosa cambia per la scuola? : Esito elezioni europee, saranno confermati tutti i temi vicini alla Lega. In primis la regionalizzazione, la strategia del cacciavite per quanto riguarda la Legge 107/15 e l’indifferenza verso il mostro pedagogico delle classi pollaio. Esito elezioni europee, un ribaltamento inaspettato o quasi Le elezioni europee hanno dato il loro Esito. La Lega ha praticamente raddoppiato la sua percentuale passando dal 17% al 34% dei consensi. Di ...

Elezioni europee - l’analisi dei flussi - da chi ha preso voti la Lega? : Elezioni europee, l’analisi dei flussi, da chi ha preso voti la Lega? Immancabile come a ogni elezione è l’analisi dei flussi elettorali, per capire quale elettorato si è astenuto di più, da dove siano arrivati i voti al partito vincente, verso dove sono andati gli elettori che hanno abbandonato quello perdente. Ixè si è cimentata con del flussi in percentuale che mostrano la grande liquidità dell’elettorato italiano in queste ...

Elezioni europee - tutti gli eletti italiani al Parlamento Ue : Le Elezioni europee che hanno visto il trionfo della Lega di Matteo Salvini portano all'elezione dei nuovi eurodeputati italiani. Ma chi sono gli eletti nelle cinque circoscrizioni? Proviamo a vedere partito per partito chi dovrebbe ottenere un seggio a Strasburgo, considerando che rimangono ancora alcune incognite per incompatibilità e candidati eletti in più circoscrizioni.Continua a leggere

Elezioni europee : in Italia l'astensione sale al 43 - 7% - maggiore affluenza al nord : L’affluenza alle Elezioni europee 2019 è risultata in calo rispetto alle ultime Elezioni europee del 2014. A dispetto dell’aumento europeo, circa l’affluenza alle urne, in Italia si è registrato un forte calo. Il dato del 2014, che già aveva registrato un massimo storico di astensione al voto, è stato superato in questa ultima tornata elettorale. Vince la Lega di Matteo Salvini, il M5S è in calo, il PD supera i grillini. Perché ci sia così tanta ...

Elezioni Comunali - da Bergamo a Bari : il successo dei sindaci “ex renziani” dove la Lega ha fatto il pieno di voti alle Europee : Hanno vinto bene, dopo cinque anni di governo, nonostante il vento leghista soffi forte anche a casa loro. Tanto da venire tirati per la giacchetta dal Pd, che per l’occasione torna a dividersi in due: da una parte chi controlla ora i dem, dall’altra l’area renziana. Tutti provano a mettere il cappello sulle vittorie di Bergamo, Firenze, Modena, Pesaro e Bari. Successi netti per gli amministratori dem uscenti anche dove era ...

Elezioni europee - Minardo si congratula con Milazzo : Elezioni Europee, l'on. Nino Minardo di Forza Italia si congratula con Giuseppe Milazzo, neo eletto al parlamento. "Premiata la strategia di Miccichè"

Elezioni europee - ecco i 28 eletti della Lega. Salvini : saremo una potenza : Ventotto leghisti all'Europarlamento. saremo una potenza, dice Salvini. Questa pattuglia di eurodeputati potrebbe essere la seconda d'Europa, dopo quella della Merkel. ecco gli eletti. Uno...

Eletti Fratelli d’Italia Elezioni europee 2019 : nomi candidati e preferenze : Eletti Fratelli d’Italia elezioni europee 2019: nomi candidati e preferenze Eletti Fratelli d’Italia: in attesa di conoscere il dato certo relativo alla suddivisione dei seggi italiani in base ai voti conseguiti dai partiti vediamo l’andamento del partito guidato da Giorgia Meloni. Insieme alla Lega di Salvini è la forza politica che ha significativamente incrementato la percentuale di voti. Il risultato nazionale complessivo ...

Elezioni europee 2019 - il direttore dell’Osservatore Romano : “La paura rende pazzi e spezza i legami” : “La politica, soprattutto se vissuta alla luce del Vangelo, è sempre ‘per’, sempre propositiva mai reattiva o distruttiva. Se è reattiva vuol dire che la paura ha preso il sopravvento. E la paura rende pazzi e spezza i legami”. La Santa Sede affida il suo primo commento sull’esito delle Elezioni europee all’editoriale del direttore de L’Osservatore Romano, Andrea Monda. “La vittoria di misura di RN (Rassemblement Nationali di Le Pen, ndr) in ...

Eletti M5S Elezioni europee 2019 : nomi candidati e preferenze : Eletti M5S elezioni europee 2019: nomi candidati e preferenze Eletti M5S elezioni europee, il MoVimento 5 Stelle è certamente la forza politica che esce sconfitta dalle elezioni europee di domenica 26 maggio 2019. Lo ha ammesso senza troppi giri di parole il capo politico del MoVimento Luigi Di Maio nella conferenza stampa a margine dello spoglio Eletti M5S europee 2019, risultato non omogeneo nelle 5 circoscrizioni Il M5S è risultata ...

Elezioni a Riace - alle europee Lega prima partito. Ex sindaco Lucano fuori da consiglio comunale : A Riace, comune dell'ex sindaco Mimmo Lucano noto per l'accoglienza dei migranti, sorpresa alle Elezioni europee: nel paese calabrese, infatti, il primo partito risulta essere la Lega di Matteo Salvini. Si votava anche per le comunali e lo stesso Lucano non è riuscito a ottenere un seggio in consiglio comunale.Continua a leggere