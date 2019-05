Elezioni 2019 | sempre in tv e sui giornali ma “trombati” nell’urna Ecco i personaggi

Elezioni 2019 - ex calciatori della Nazionale e personaggi televisivi : i candidati trombati alle comunali : “Un ottimo risultato considerato il luogo“. Prova a vedere il bicchiere mezzo pieno Diego Fusaro, il filosofo noto grazie alle continue apparizioni televisive, che si era candidato sindaco di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Ha preso 281 voti, pari al 2,84%, classificando quinto su cinque aspiranti primi cittadini. “Come diceva Silone – continua – è il seme sotto la neve. Abbiamo difeso la legalità ...

Elezioni europee 2019 : voti persi dal M5S - come hanno votato gli italiani : Elezioni europee 2019: voti persi dal M5S, come hanno votato gli italiani Elezioni europee 2019: uno dei tratti distintivi dei risultati elettorali è stata la netta sconfitta del MoVimento 5 Stelle. Nel commentare il voto il capo politico dei 5 Stelle ha riconosciuto il pessimo risultato e spiegato da dove intende rilanciare il lavoro del MoVimento: cioè dall’azione del governo. Elezioni europee 2019, in un anno il tracollo del ...

RISULTATI Elezioni EUROPEE 2019 - ESTERO/ Parlamento Ue : maggioranza vs sovranisti? : RISULTATI ESTERO, ELEZIONI EUROPEE 2019: seggi Parlamento Ue e le possibili maggioranze. Alleanza contro i sovranisti? Ppe-Pse-Alde e Verdi

Elezioni COMUNALI 2019 - RISULTATI E BALLOTTAGGI/ 27 Capoluoghi - Pd vince 6a5 : M5s ko : RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019: 27 Capoluoghi, Centrosinistra batte Lega-FI-FdI 6 a 5, M5s invece crolla alle Amministrative

RISULTATI ITALIA Elezioni EUROPEE 2019/ Salvini sfida il Governo : base M5s vs Di Maio : RISULTATI ITALIA ELEZIONI EUROPEE 2019: Salvini sfida Bruxelles e Governo dopo il trionfo della Lega, base M5s infuriata contro Di Maio

Elezioni europee e amministrative 2019 - nonostante i numeri nessun divorzio a breve tra Lega e M5s : I numeri hanno la loro importanza, vanno giudicati per ciò che rappresentano ma non consentono di fare previsioni a breve

Pensioni ultima ora : Elezioni europee 2019 - le proposte dopo il voto : Pensioni ultima ora: elezioni europee 2019, le proposte dopo il voto Pensioni ultima ora: quali saranno le conseguenze del voto europeo sul sistema previdenziale italiano? Nessuna. O almeno nulla di immediato considerato che l’elezione di rappresentanti italiani e di ogni Paese al Parlamento Europeo non ha alcuna diretta e stretta correlazione col tema Pensioni. Pensioni ultima ora, conseguenze del voto La grande vittoria della ...

Elezioni 2019. È Michele - 19 anni - il sindaco più giovane d’Italia. Per appena 14 voti : Onore, un borgo di appena 890 anime della Valle Seriana nella bergamasca, è entrato nella storia eleggendo il sindaco più giovane di Italia: Michele Schiavi. Il giovane candidato (19 anni) ha ottenuto il 51,22% dei voti battendo la rivale Angela Schiavi, sindaco uscente, assestatasi al 48,78%. Il neosindaco ha vinto per soli 14 voti, ma tanto è bastato per avere la meglio sulla sua rivale. Michele è studente di Giurisprudenza. Classe 1999, ...

Risultati Elezioni Bergamo 2019 : consiglieri eletti - nomi e preferenze : Risultati elezioni Bergamo 2019: consiglieri eletti, nomi e preferenze Non si è votato solo per le Europee e le Regionali Piemontesi, infatti, sono stati chiamati alle urne anche più di 3.800 comuni tra cui importanti città come Bergamo. Risultati elezioni Bergamo: riconferma per Giorgio Gori A Bergamo, rieletto al primo turno il sindaco uscente di centrosinistra Giorgio Gori: ha preso il 55,33% equivalente a 34.499 voti. Il suo ...

Risultati Elezioni comunali Ferrara 2019 : voti candidati e ballottaggio : Risultati elezioni comunali Ferrara 2019: voti candidati e ballottaggio In 5 anni l’umore degli elettori ferraresi è drasticamente cambiato. Basta confrontare i Risultati elezioni comunali Ferrara 2019 con quelli del 2014 per capirlo. Nel 2014 il candidato di centrosinistra Tiziano Tagliani ottenne il 55,5% delle preferenze, senza dover faticare contro il candidato di centrodestra Vittorio Anselmi, fermo a 17,7%. Allora il Movimento 5 ...

Risultati Elezioni Firenze 2019 : consiglieri comunali eletti - nomi e preferenze : Risultati elezioni Firenze 2019: consiglieri comunali eletti, nomi e preferenze Il 26 maggio non si è votato solo per le Europee e per le Regionali in Piemonte, infatti, si è svolta anche un’importante tornata di amministrative che ha coinvolto oltre 3.800 comuni. Tra questi anche Firenze. Risultati elezioni Firenze: riconferma per Dario Nardella Il capoluogo toscano ha riconfermato, come previsto dai sondaggi, il sindaco uscente di ...

Elezioni europee 2019 : i risultati del voto in Italia : I risultati del voto in Italia e la composizione del nuovo Parlamento europeo: notizie in diretta, risultati dei partiti...

Risultati Elezioni Modena 2019 : consiglieri comunali eletti - nomi e voti : Risultati elezioni Modena 2019: consiglieri comunali eletti, nomi e voti Dopo il 2014, quando alle ultime amministrative si andò al ballottaggio, il centrosinistra conquista Modena al primo turno. In una città che è sempre stata sua (nel 2014 ci fu il ballottaggio veramente per poco), il centrosinistra, forte anche dei consensi registrati nella città emiliana per il PD parlando di europee, può dormire ancora sonni tranquilli con la ...

Elezioni 2019 : vincitori e vinti - dal figlio di Maroni a Lucano passando per il medico di Lampedusa : Le cifre sono le stesse, 1 e 9, è l’ordine a fare la differenza alle Elezioni 2019. In provincia di Bergamo c’è un sindaco di 19 anni. In provincia di Avellino ne è stato rieletto uno di 91. Non sono gli unici «casi» fra gli eletti a comunali ed europee. In una lista di sinistra ha trovato posto il figlio del leghista Roberto Maroni, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo ha raccolto da solo metà dei voti Pd dell’intera Sicilia e in provincia di ...