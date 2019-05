Elezioni 2019 È Michele | 19 anni | il sindaco più giovane d’Italia Per appena 14 voti

Risultati Elezioni Bergamo 2019 : consiglieri eletti - nomi e preferenze : Risultati elezioni Bergamo 2019: consiglieri eletti, nomi e preferenze Non si è votato solo per le Europee e le Regionali Piemontesi, infatti, sono stati chiamati alle urne anche più di 3.800 comuni tra cui importanti città come Bergamo. Risultati elezioni Bergamo: riconferma per Giorgio Gori A Bergamo, rieletto al primo turno il sindaco uscente di centrosinistra Giorgio Gori: ha preso il 55,33% equivalente a 34.499 voti. Il suo ...

Risultati Elezioni comunali Ferrara 2019 : voti candidati e ballottaggio : Risultati elezioni comunali Ferrara 2019: voti candidati e ballottaggio In 5 anni l’umore degli elettori ferraresi è drasticamente cambiato. Basta confrontare i Risultati elezioni comunali Ferrara 2019 con quelli del 2014 per capirlo. Nel 2014 il candidato di centrosinistra Tiziano Tagliani ottenne il 55,5% delle preferenze, senza dover faticare contro il candidato di centrodestra Vittorio Anselmi, fermo a 17,7%. Allora il Movimento 5 ...

Risultati Elezioni Firenze 2019 : consiglieri comunali eletti - nomi e preferenze : Risultati elezioni Firenze 2019: consiglieri comunali eletti, nomi e preferenze Il 26 maggio non si è votato solo per le Europee e per le Regionali in Piemonte, infatti, si è svolta anche un’importante tornata di amministrative che ha coinvolto oltre 3.800 comuni. Tra questi anche Firenze. Risultati elezioni Firenze: riconferma per Dario Nardella Il capoluogo toscano ha riconfermato, come previsto dai sondaggi, il sindaco uscente di ...

Elezioni europee 2019 : i risultati del voto in Italia : I risultati del voto in Italia e la composizione del nuovo Parlamento europeo: notizie in diretta, risultati dei partiti...

Risultati Elezioni Modena 2019 : consiglieri comunali eletti - nomi e voti : Risultati elezioni Modena 2019: consiglieri comunali eletti, nomi e voti Dopo il 2014, quando alle ultime amministrative si andò al ballottaggio, il centrosinistra conquista Modena al primo turno. In una città che è sempre stata sua (nel 2014 ci fu il ballottaggio veramente per poco), il centrosinistra, forte anche dei consensi registrati nella città emiliana per il PD parlando di europee, può dormire ancora sonni tranquilli con la ...

Elezioni 2019 : vincitori e vinti - dal figlio di Maroni a Lucano passando per il medico di Lampedusa : Le cifre sono le stesse, 1 e 9, è l’ordine a fare la differenza alle Elezioni 2019. In provincia di Bergamo c’è un sindaco di 19 anni. In provincia di Avellino ne è stato rieletto uno di 91. Non sono gli unici «casi» fra gli eletti a comunali ed europee. In una lista di sinistra ha trovato posto il figlio del leghista Roberto Maroni, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo ha raccolto da solo metà dei voti Pd dell’intera Sicilia e in provincia di ...

Risultati Elezioni Europee 2019 Italia/ Diretta - seggi e eletti : alleanze e scenari : Elezioni Europee 2019: Risultati seggi ed eletti Italia. Diretta, voti definitivi: trionfo Lega al 34%, crollo M5s al 17%. Salvini straccia Di Maio

Risultati Elezioni Comunali 2019 Diretta/ Vercelli - lite ai seggi : arriva la polizia : Risultati Elezioni Comunali 2019, Diretta amministrative: spoglio voto. Vercelli, lite ai seggi: arriva la polizia. Le ultime notizie.

Elezioni 2019 - Scrutinio Giulianova in Diretta : Teramo - Dati Comune: Giulianova Affluenza alle urne: -Sezioni scrutinate: 1 di 23Aggiornamento: 2019-05-27 ore 18:55 Candidati/Liste Voti Seggi % GIANCRISTOFARO FRANCO ARBORETTI 3 0 42,86 GIULIAVIVA 2 0 28,57 IL CITTADINO GOVERNANTE 1 0 14,29 PER Giulianova 0 0 0 Candidati/Liste Voti Seggi % PIETRO TRIBUIANI 3 0 42,86 LEGA SALVINI 2 0 28,57 FRATELLI D'ITALIA 1 0 14,29 FORZA ITALIA 0 0 0 IDEA PER Giulianova 0 0 0 Candidati/Liste ...

Elezioni 2019 - Scrutinio Pescara in Diretta : Pescara - Dati Comune: Pescara Affluenza alle urne: -Sezioni scrutinate: 120 di 170Aggiornamento: 2019-05-27 ore 21:03 Candidati/Liste Voti Seggi % CARLO MASCI 22447 0 50,92 LEGA SALVINI 8983 0 20,99 FORZA ITALIA 5223 0 12,20 FRATELLI D'ITALIA 3088 0 7,22 Pescara FUTURA 2592 0 6,06 UNIONE DI CENTRO 1472 0 3,44 AMARE Pescara 1212 0 2,83 Candidati/Liste Voti Seggi % MARINELLA SCLOCCO 10271 0 23,30 PARTITO DEMOCRATICO 6662 0 15,57 ...

Eletti Fratelli d’Italia Elezioni europee 2019 : nomi candidati e preferenze : Eletti Fratelli d’Italia elezioni europee 2019: nomi candidati e preferenze Eletti Fratelli d’Italia: in attesa di conoscere il dato certo relativo alla suddivisione dei seggi italiani in base ai voti conseguiti dai partiti vediamo l’andamento del partito guidato da Giorgia Meloni. Insieme alla Lega di Salvini è la forza politica che ha significativamente incrementato la percentuale di voti. Il risultato nazionale complessivo ...

RISULTATI Elezioni COMUNALI 2019 DIRETTA/ Pd vince a Firenze - Bergamo - Modena e Bari : RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019, DIRETTA voto amministrative. Il Pd vince a Firenze, Bergamo, Modena e Bari. Le ultime notizie.

Elezioni europee 2019 - il direttore dell’Osservatore Romano : “La paura rende pazzi e spezza i legami” : “La politica, soprattutto se vissuta alla luce del Vangelo, è sempre ‘per’, sempre propositiva mai reattiva o distruttiva. Se è reattiva vuol dire che la paura ha preso il sopravvento. E la paura rende pazzi e spezza i legami”. La Santa Sede affida il suo primo commento sull’esito delle Elezioni europee all’editoriale del direttore de L’Osservatore Romano, Andrea Monda. “La vittoria di misura di RN (Rassemblement Nationali di Le Pen, ndr) in ...

Elezioni comunali 2019 - risultati dello spoglio in diretta. Il M5S perde Livorno - Perugia al centrodestra - Gori confermato sindaco a Bergamo. : Elezioni amministrative, la diretta dello spoglio al via tra qualche minuto: il M5S perde Livorno, il centrosinista si conferma a Firenze e Bari mentre il centrodestra riesce a tenere la...