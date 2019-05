Elettra Lamborghini inedita Chiesa e spiritualità | “Io parlo con Dio”

Twerking Queen è il nuovo album di Elettra Lamborghini dopo il multiplatino Pem Pem : Il nuovo album di Elettra Lamborghini è Twerking Queen. Nel bel mezzo della sua esperienza a The Voice of Italy, la ricca ereditiera di Pem Pem annuncia il suo disco di debutto che arriverà il 14 giugno. L'artista bolognese ha quindi mantenuto le promesse e ha ampliato il suo raggio d'azione con un progetto più ampio dopo la conquista del doppio platino per il suo primo singolo. Twerking Queen è già in pre-order e sarà rilasciato in tutte le ...

Elettra Lamborghini ha annunciato l’uscita del suo primo album “Twerking Queen” : Sììììììììì! The post Elettra Lamborghini ha annunciato l’uscita del suo primo album “Twerking Queen” appeared first on News Mtv Italia.

Andrea Bertè : chi è il giovane talento del team di Elettra Lamborghini : Andrea Bertè: chi è il giovane talento del team di Elettra Lamborghini Andrea Bertè, 17 anni bergamasco, studia musica da quando ne ha sei ed è salito sul palco di The Voice nella quarta puntata della sesta edizione del talent. Il cantante oggi studia musica all’Italian Music Academy di Boccaleone, diretta da Fabrizio Frigeni, che è anche il suo manager. Inoltre l’insegnante del ragazzo, Lalla Francia, è l’attuale vocal ...

The Voice Elettra Lamborghini non riconosce Fausto Leali : Fausto Leali fa una sorpresa a “The Voice of Italy”, ma Elettra Lamborghini l’ha riconosciuto? Il grande artista si è presentato sul palco cantando ‘Mi manchi’. Gli unici coach a poter vedere la sua esibizione erano Morgan e Gigi che avevano chiuso i team. Elettra si è subito girata, conquistata dalla performance ma dall’espressione che aveva sul volto non sembrava sorpresa di vederlo. “Elettra non l’ha riconosciuto” ha insinuato Gigi D’Alessio ...

Non rilascerò più interviste! Elettra Lamborghini furiosa sui social : La cantante e giudice di The Voice è apparsa sui social visibilmente adirata per qualcosa che è stato scritto su di lei. Elettra Lamborghini si riprende con il cellulare nel momento in cui si trova nel camerino del talent musicale The Voice of Italy, mentre si sta preparando poco prima della diretta e spiega: "Ragazzi non voglio alimentare polemiche come dice Simona, ma quante stronzate scrivono su internet? Io non mi sto a incazzare ...

The Voice of Italy 2019 - il vero Fausto Leali si esibisce ed Elettra Lamborghini non lo riconosce! : Fausto Leali si è esibito durante l'ultima puntata delle Blind Auditions della sesta edizione di The Voice of Italy, cantando una delle sue più celebri hit, A chi.Con Morgan e Gigi D'Alessio, già girati con le loro postazioni a causa dei loro team già "chiusi", che ridacchiavano sotto i baffi, Fausto Leali si è esibito per Guè Pequeno ed Elettra Lamborghini.prosegui la letturaThe Voice of Italy 2019, il vero Fausto Leali si esibisce ed ...

Elettra Lamborghini a The Voice : ecco cosa ne pensa il fidanzato : The Voice, Elettra Lamborghini tra vita privata e tv: la cantante parla del fidanzato Afrojack Elettra Lamborghini è stata sicuramente una delle scommesse più vinte quest’anno a The Voice. La cantante, con la sua genuinità e il suo modo di fare, è riuscita a conquistare il pubblico da casa, divertendo e intrattenendo anche gli ospiti […] L'articolo Elettra Lamborghini a The Voice: ecco cosa ne pensa il fidanzato proviene da Gossip e ...

Elettra Lamborghini - la verità che non ti aspetti dal giudice di The Voice : che cosa ha rivelato : Elettra Lamborghini, bolognese, figlia d'arte e giudice del talent di Raidue The Voice, si confida al Fatto Quotidiano. Appare decisamente irritata quando le vengono poste domande di politica e di cultura (non sa chi è Tognazzi) ma alla fine si rilassa parlando dei suoi sogni. "Sono sempre stata la

Che Twerking! Elettra Lamborghini sculetta per il suo compleanno : Elettra Lamborghini soffre per la sua popolarità e lo ha rivelato in un video pubblicato su Instagram. La cantante di "Pem Pem" ha compiuto 25 anni venerdì 17 maggio e ha deciso di regale ai suoi follower un sexy Twerking mostrando tutte le sue doti. Poi tra le sue storie, il giudice di The voice ha ringraziato tutti i follower che si sono mobilitati a farle gli auguri : "Ragazzi, domattina mi devo svegliare presto, perché devo ...

Elettra Lamborghini come una Sirena! Lo scatto senza veli sconvolge i social : La giudice di The Voice of Italy continua a far parlare di sé con uno scatto in cui si mostra super sexy e senza veli davanti ai suoi 4 milioni di followers. Elettra Lamborghini si copre solo con i suoi lunghi capelli... sembra una sirena uscita da un sogno proibito. Più di 750mila like e altrettanti commenti di apprezzamento. “Madre natura”, “Che figa”, “Un raggio di sole”...

Dove ca**o vado! Elettra Lamborghini non si sente una vip e fugge dai fan : Elettra Lamborghini, assediata anche al parco da alcuni fan che volevano un suo autografo, ha raccontato di sentirsi male quando accadono certe situazioni perchè non si sente una vip. La situazione venutasi a creare nella giornata di ieri al parco ha imbarazzato molto la coach di The Voice che ha ammesso: “Mi prende male così”.Ha sbottato Elettra attraverso delle Instagram story : “Corro da cinque minuti, i bambini mi seguono, Dove ...

Elettra Lamborghini : “Non mi sento Vip - mi fa strano. Soffro tantissimo” : Elettra Lamborghini a disagio lontano dalle luci della ribalta: la confessione della cantante Che si ami o si odi Elettra Lamborghini, senza ombra di dubbio, è uno dei personaggi di punta di The Voice of Italy. Con la cantante nella giuria del talent è davvero difficile annoiarsi. Elettra sa come stare sul palco, è in […] L'articolo Elettra Lamborghini: “Non mi sento Vip, mi fa strano. Soffro tantissimo” proviene da Gossip e Tv.

Elettra Lamborghini : età - altezza - peso - fidanzato e figli : Elettra Lamborghini è un’ereditiera italiana. Elettra è figlia di Tonino Lamborghini e nipote del famoso Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica. Il suo secondo nome, Miura, è quello di un modello di Lamborghini prodotto tra il 66 e il 73. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, Elettra Lamborghini si è dedicata all’equitazione, partecipando nel corso degli anni a diverse gare regionali e nazionali. Ma quella non è la ...

The Voice - Elettra Lamborghini : "Il mio seno scappa - è curioso..." - : Andrea Conti Elettra Lamborghini rivela perché quando corre verso un concorrente si regge sempre il petto. Ironica, divertente e ottima imprenditrice di se stessa, l'ereditiera ha in progetto un album e un altro programma tv Non si ferma mai, scherza, si diverte, commette gaffe ripetutamente e soprattutto è autoironica. Elettra Lamborghini (25 anni il 17 maggio) è sicuramente una delle rivelazioni della rinnovata edizione di “The ...