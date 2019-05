Eletti Parlamento europeo 2019 Forza Italia | voti e preferenze candidati

Parlamento Ue - ecco gli italiani : riEletti e new entry - prof no Euro e il gestore del Papeete. Fino a cambiacasacca e indagati : Matteo Salvini porta a Bruxelles il proprietario del lido dove ama trascorrere le vacanze estive. Ma anche la fedelissima anti rom, due Euroscettici doc, che non guastano mai, un paio di ex di Forza Italia e un’ex craxiana. E poi l’ex sindaco di Adro, il paesino in provincia di Brescia diventato famoso alcuni anni fa perché sulla facciata della sucola era spuntato il sole delle Alpi, storico simbolo della Lega. Altri tempi, visto ...