Elena Santarelli in viaggio a New York con il figlio Giacomo | tutte le foto

Elena Santarelli rivelazione : “Ho vietato a mio marito di fare Ballando con le stelle” : Elena Santarelli a Italia Si spiega perché ha “vietato” al marito di partecipare a Ballando Durante la diretta di Italia Si di oggi, sabato 25 maggio, in studio si è parlato di Ballando con le stelle e di quanto successo nell’appuntamento di ieri. Marco Liorni, insieme ai saggi Rita Dalla Chiesa, Mauro Coruzzi e Elena […] L'articolo Elena Santarelli rivelazione: “Ho vietato a mio marito di fare Ballando con le ...

L’incubo è finito! Elena Santarelli bacia il marito Bernardo Corradi : É tempo di festeggiamenti per Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi dopo che il figlio Giacomo ha affrontato e sconfitto il cancro. Nelle ultime ore sul suo profilo Instagram, la Santarelli ha pubblicato una foto insieme al marito che ha scatenato una pioggia di "like" e di commenti. I due si scambiano un tenero bacio nel loro appartamento, abbracciati l’uno all’altro, felici di aver superato un difficile momento della loro vita ...

Elena Santarelli difende Nadia Toffa dagli haters : “Non ci sono chemio per queste persone. Mi sale il sangue al cervello - quando leggo queste frasi” : Donne Elena Santarelli annuncia la guarigione del figlio: “Giacomo finalmente ha vinto la battaglia contro il cancro” di F. Q. Con un post su Instagram ha annunciato ai suoi tanti follower la più bella delle notizie: suo figlio Giacomo è guarito dal cancro. Si tratta di Elena Santarelli che poi è tornata a farsi sentire sui social, ...

Elena Santarelli suo figlio è guarito dal cancro : Dopo mesi di apprensione per il figlio Elena Santarelli torna a sorridere per la salute del figlio Giacomo, colpito da un tumore cerebrale maligno. In due lunghissimi post su “Instagram” la showgirl ha annunciato la fine delle terapie e la vittoria della sua battaglia. «Quando vi ho resi partecipi del problema che ci ha colpiti – ha scritto – ho anche promesso che quando sarebbe arrivata la tanto attesa comunicazione ...

Sei una mamma speciale! La lettera del figlio Elena Santarelli : E' una festa della mamma speciale per Elena Santarelli, che dopo due anni difficili può tornare finalmente a sorridere, senza più preoccupazioni, insieme al figlio Giacomo. Il bambino ha vinto la sua lotta contro il tumore cerebrale e proprio in questo giorno speciale ha dedicato alla madre delle parole bellissime.Una lettera scritta di getto che la showgirl ha condiviso su Instagram

Italia sì - Elena Santarelli scoppia in lacrime in diretta : "Le terapie di mio figlio sono finite" : Elena Santarelli è scoppiata in un lungo pianto liberatorio durante l'intervista a Italia Sì con Marco Liorni su Raiuno. Alla vigilia della festa della mamma, la showgirl ha potuto finalmente annunciare che la battaglia di suo figlio contro la malattia è finita: "sono molto stanca - ha detto - il mi