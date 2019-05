Egitto | Human rights watch | “Commessi crimini di guerra nelle operazioni antiterrorismo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) “Anziché proteggere gli abitanti del Sinai, le forze di sicurezza egiziane hanno mostrato, nella loro lotta ai terroristi, totale disprezzo per le vita dei residenti, trasformando la loro quotidianità in un incubo ininterrotto di abusi“. Michael Page, vicedirettore per il Medio Oriente e Nord Africa di. sintetizza così quanto emerge dal rapporto sulla ong che riguarda ledelledell forze di sicurezza egiziane in corso ormai da sei anni nella zona settentrionale del Sinai, tra Israele,e Striscia di Gaza. Azioni militari che hanno causato oltre 4.300 morti oltre a “violazioni, abusi edi” compiuti anche dall’esercito e la polizia egiziana a danno dei civili. In un rapporto di 130 pagine frutto di due anni di lavoro, l’organizzazione per la difesa dei diritti umani ha denunciato ...

Noovyis : Un nuovo post (Sinai, la denuncia di Human Rights Watch: “L’Egitto ha commesso crimini di guerra contro la popolazi… - GioCaracciolo : Egitto colpevole di crimini contro l'umanitá in Sinai (nuovo report di Human Rights Watch)... - rorato_andrea : RT @GiulioSiamoNoi: Ad #AmalFathy il premio Bruno Kreisky. I difensori dei #dirittiUmani stanno attualmente vivendo livelli di repressione… -