E’ un olivicoltore siciliano il nuovo Presidente Nazionale dei Giovani di Confagricoltura

(Di martedì 28 maggio 2019) “Non posso pensare ad un lavoro diverso. Sono fiero di essere agricoltore: ho costruito, praticamente da zero, la mia azienda agricola: 40 ettari a vocazione olivicola in provincia di Messina, sulle colline di fronte all’arcipelago delle Isole Eolie, specializzata nella produzione di olio extravergine di oliva da cultivar autoctone della Sicilia tirrenica”. Lo ha detto Francesco Mastrandrea, 33 anni, eletto oggidell’Anga, l’associazione che riunisce idi, dall’assemblea riunita a Roma. Dopo aver completato gli studi economici ed essersi impegnato come consulente aziendale, il neodeidiha scelto di scommettere sull’agricoltura, entrando a far parte di quel nutrito gruppo di ‘under 35’: più di 3.500l’anno, che scelgono di cambiare vita e impegnarsi nel settore primario. “L’assenza di una tradizione ...