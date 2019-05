Dopo le tasse la battaglia in Ue E' finito il tempo delle letterine

Matteo Salvini Dopo le europee : "La priorità è abbassare le tasse. Flat tax costa 30 miliardi" : “Lo spread aumenta perché c’è chi tiene sotto scacco l’Italia e vuole che resti ancorata a regole vecchie. L’Italia ha un’economia sana”, Matteo Salvini commenta così l’aumento dello spread, che ha toccato quota 290, a due giorni dalle elezioni europee. E quelle che definisce “vecchie regole”, per il ministro dell’Interno vanno cambiate. “Gli italiani devono ...

Europee - Alessandro Di Battista : “Se Dopo le elezioni saltasse il governo tornerei in Parlamento” : Alessandro Di Battista, ospite di 'Accordi e Disaccordi', dichiara che, nel caso in cui cadesse il governo dopo le elezioni Europee di maggio, lui sarebbe disposto a ritornare in Parlamento. Luigi Di Maio minimizza: "Alessandro ha detto anche che crede che non cadrà governo. Ci sono tante cose da fare".Continua a leggere

Dl crescita - nessun rimborso ai “cervelli” tornati in Italia che hanno pagato tasse in più Dopo contestazioni delle Entrate : Gli scienziati e ricercatori tornati in Italia dall’estero e “stangati” dall’Agenzia delle Entrate non riceveranno alcun rimborso nel caso abbiano già pagato le cifre richieste dal fisco. Questo nonostante il decreto crescita, pubblicato martedì sulla Gazzetta ufficiale, metta una pezza al pasticcio degli accertamenti avviati nei confronti dei “cervelli” di rientro che avevano beneficiato del regime fiscale di ...