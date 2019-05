DOPO LE EUROPEE I dossier economici pronti a far scontrare Salvini con M5s e Ue

I malumori nel M5s DOPO la sconfitta delle Europee : C'è chi parla di uno 'shock', chi addirittura di una Waterloo e c'è anche chi non si aspettava un risultato buono ma non così tanto deludente. Dopo la sconfitta alle Europee il malumore non manca di serpeggiare fra le fila di M5s. C'è un fronte dello scontento che arriva da tutte le parti, si apprende, e che punta il dito anche sulle scelte della comunicazione che, al netto di alcuni cambiamenti recenti durante la campagna elettorale, hanno ...

Merletti (Rete imprese) : "DOPO EUROPEE mettere cose da fare in fila e iniziare a farle" : Roma, 27 mag. (Labitalia) - "Io credo che sia arrivato il momento in questo Paese di mettere in fi[...]

Silvio Berlusconi - l'appello di Mara Carfagna DOPO le Europee : "Serve una squadra alla sua altezza" : Tanto Matteo Salvini quanto Giorgia Meloni hanno più di un motivo per esultare dopo i risultati ottenuti alle elezioni Europee. Ma sulle loro tentazioni di "autosufficienza", la vicepresidente della Camera Mara Carfagna nel suo blog sull'Huffington post lancia un chiaro avvertimento: "Senza Forza It

Silvio Berlusconi rompe il silenzio DOPO le Europee : ringrazia gli elettori - cannonata a Giovanni Toti : Un risultato tutt'altro che esaltante, per Forza Italia, che alle elezioni Europee prende l'8,78 per cento. Poco, troppo poco. Certo, gli azzurri non spariscono ma il consenso continua a calare a velocità-record. Nel corso della giornata le durissime accuse di Giovanni Toti alla classe dirigente del

Matteo Salvini - DOPO il trionfo alle Europee arriva la minaccia della Commissione Ue : procedura di infrazione : La famigerata "letterina". La aveva evocata Matteo Salvini nella conferenza stampa di questa mattina, in cui ha commentato il trionfo della Lega alle Elezioni Europee. "Io non ho voglia di sfidare nessuno, vogliamo costruire un’Europa fondata sui diritti e il lavoro e il primo. Non sto a impiccarmi

Vittorio Feltri - la "sfida" a Sergio Mattarella DOPO le Europee : "Fossi nei suoi panni..." : Vi proponiamo l'editoriale del direttore Vittorio Feltri, chiuso dopo i primi exit poll diffusi in seguito alla chiusura delle urne alle elezioni Europee. Come volevasi dimostrare. Per ora ci dobbiamo accontentare di risultati parziali, per cui prudenza impone di non dare nulla per acquisito. Tuttav

Luigi Di Maio - DOPO la batosta alle Europee slitta l'assemblea dei parlamentari : sospetto nel M5s : Non ci sarà questa sera alle 20 l'assemblea dei parlamentari M5s che Luigi Di Maio avrebbe voluto convocare dopo la batosta dei risultati alle elezioni Europee. L'analisi del voto, dal vago sapore di resa dei conti interna, è slittata addirittura di 48 ore, quindi a mercoledì. Leggi anche: Europee,

Europee : Variati (Pd) - 'primo in Veneto DOPO Calenda - ma non basta' : Vicenza, 27 mag. (AdnKronos) - "Un grazie di cuore ai tanti, tantissimi che mi hanno sostenuto in queste settimane. Avevo sempre detto che questa era la sfida più difficile della mia vita. Così è stato, ma sono orgoglioso di averla accettata e di aver portato avanti la voce e le rivendicazioni di un

Europee - Giorgia Meloni svela il piano DOPO il voto : cancella Berlusconi - l'offerta a Salvini : "Gli italiani hanno chiesto un governo senza i 5 stelle, un governo che non litighi su tutto e che possa fare una serie di cose che con i 5 stelle sono molto difficili da realizzare", dice Giorgia Meloni incontrando i giornalisti dopo l'ottimo risultato elettorale raggiunto da Fratelli d'Italia: "Po

Cosa succede al Governo Conte DOPO i risultati delle Elezioni Europee : È una delle domande ricorrenti dopo il trionfo della Lega di Matteo Salvini alle Elezioni Europee e il clamoroso tonfo del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio: Cosa cambia in seno alla maggioranza che sostiene Giuseppe Conte? E si rischia davvero di aprire una crisi di Governo nel breve periodo? Domande cui è difficile rispondere, se non per ipotesi calibrate non solo sui numeri, ma anche sul Contesto generale. I numeri stavolta sono ...

Elezioni europee 2019 : come cambia il Parlamento europeo DOPO i risultati definitivi : Dai risultati delle Elezioni europee emerge una situazione che non si vedeva più dal 1979: i popolari e i socialisti, pur mantenendosi i gruppi politici più votati, hanno perso la maggioranza nel Parlamento europeo. I liberali dell'Alde e i Verdi potrebbero quindi diventare un importante ago della bilancia nel stabilire le alleanze future che disegneranno il nuovo volto del Parlamento di Strasburgo. Rimangono invece arginati i sovranisti.

Come sono cambiati i rapporti di forza nella maggioranza DOPO le Europee : A un anno dalla sua nascita, nel governo giallo-verde i rapporti di forza nella maggioranza si invertono: M5s manda a Strasburgo meno eurodeputati di 5 anni fa, quando ottenne il 21% dei voti. Fermi al 16,8%, i 5 Stelle dimezzano i consensi mentre Matteo Salvini vola oltre la fatidica 'quota 30' e con il 34% esce dalle urne Come primo partito in Italia. E al Pd che cresce, passando dal 18,7% al 22,9%, riesce anche il sorpasso su M5s. Letto con ...

Spread in lieve aumento DOPO le elezioni europee. Borse verso l'apertura con il segno positivo : Leggero rialzo per lo Spread nel primo giorno dopo le elezioni europee. La differenza di rendimento tra Btp e Bund tedesco segna 270 punti contro i 267 della chiusura di venerdì 24 maggio. lieve rialzo per l’euro dopo che i dati sulle elezioni europee hanno escluso uno sfondamento del fronte sovranista, confermando. Sul mercato spot di Tokyo ma moneta unica europea avanza dello 0,22% a 1,1211 sul dollaro e dello 0,04% a 122,73 sullo ...

Elezioni europee - il giorno DOPO : Sarà una giornata di dati, commenti, analisi del voto e delle sue conseguenze, e poi tocca alle amministrative: tutte le notizie, man mano che arrivano