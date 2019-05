Domenica In | Teresa De Santis e le parole su Mara Venier | futuro in Rai | mistero fitto

liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) “Considerouna risorsa primaria e splendida per la rete ammiraglia del Servizio Pubblico”, dichiaraDe, direttore di Rai1, "che sembrano suonare come una buona premessa per intavolare nelle prossime settimane una trattativa per una riconferma per la prossima stagione

CncWise : RT @patriGiancotti: @TeresaF35309694 Felice domenica carissima Teresa ?? solo a Te manca come a me una cara Amica... Grazie per affetto ?? Ba… - mhall55nine : RT @patriGiancotti: @TeresaF35309694 Grazie cara Teresa ?? ricambio di cuore e Ti auguro splendida domenica ?? con affetto di sempre ?????? http… - tepanchinceva : RT @patriGiancotti: @TeresaF35309694 Grazie cara Teresa ?? ricambio di cuore e Ti auguro splendida domenica ?? con affetto di sempre ?????? http… -