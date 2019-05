Di Maio vede solo i lussi degli altri La retorica della Casta usata per gli altri Ma

ilfogliettone

(Di martedì 28 maggio 2019) In un’intervista rilasciata al Corrieresera, rispondendo a una domanda sulle alleanze nel prossimo Europarlamento, Luigi Diè stato lapidario: “Non staremo certo dove c’è quella sinistra che è sulle terrazze a bere champagne assieme ai banchieri, ma nemmeno dove ci sono i sovranisti con Rolex e caviale”.Ma cosa direbbe, il capo del MoVimento 5 Stelle, se giudicassimo la sua linea politica basandoci esclusivamente sulle sue abitudini nella vita privata? Se, ad esempio, accennassimo agli elegantissimi abiti di sartoria che indossa? O magari alle esclusivissime feste di compleanno nei locali alla moda sul Tevere? O al limite alle serate che si concede al Teatro dell’Opera con la fidanzata Virginia Saba, peraltro puntualmente comunicate in anticipo ai giornalisti dal suo ufficio stampa?Suvvia, Di, il problema non sono iche i politici si concedono nella loro ...

