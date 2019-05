Di Maio | nel mirino ora ci sono gli incarichi multipli | un passo di lato è

Di Maio traballa - nel mirino M5s i molti incarichi di Governo : traballa il ruolo di Luigi di Maio dopo "la più grande scoppola nella storia del Movimento 5 Stelle" come la definisce Alessandro Di Battista. Nel mirino ci sono gli incarichi di Governo: la guida del ministero dello sviluppo economico, quella del ministero del lavoro, la vice presidenza del consiglio. Troppi e troppo impegnativi per il capo politico un movimento che deve riorganizzarsi per risollevarsi da quel 17% alle elezioni europee che ...

Europee 2019 : per salvare il salvabile nel M5s - Di Maio deve farsi da parte : A metterli uno sopra l’altro sono una montagna impressionante. Di voti. Sei milioni centosettantanovemilacinquecentotrentanove. Un’enormità. E’ questo il numero in valore assoluto dei consensi persi dal M5S in un anno preciso di governo. Una cifra che adesso rappresenta la spinta propulsiva del fatidico win-win di Matteo Salvini, il nuovo padrone di questa Italia elettorale così volatile e umorale, in cui i cicli politici si ...

Europee - Di Maio : “Tav? Dossier nelle mani di Conte. Ok ad autonomia se non va a discapito di alcune regioni” : “Per quanto riguarda la Tav, c’è un Dossier che è nelle mani di Conte, che se ne sta occupando da un mese. Sull’autonomia ho sempre detto che va bene purché non vada a discapito di alcune regioni”. A dirlo è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo il risultato delle elezioni Europee, che ha visto il Movimento scivolare al 17,1%. I riferimenti a Tav e riforma delle autonomie delle Regioni sono ...

Luigi Di Maio - dopo la batosta alle Europee slitta l'assemblea dei parlamentari : sospetto nel M5s : Non ci sarà questa sera alle 20 l'assemblea dei parlamentari M5s che Luigi Di Maio avrebbe voluto convocare dopo la batosta dei risultati alle elezioni Europee. L'analisi del voto, dal vago sapore di resa dei conti interna, è slittata addirittura di 48 ore, quindi a mercoledì. Leggi anche: Europee,

Europee - a giorni la bomba sul governo : "Decide Salvini - la mia vita nelle sue mani". Rixi sfida Di Maio : Dopo il trionfo della Lega alle Europee, molti commentatori guardano già al big bang del governo. La data è il 30 maggio quando il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, leghista, potrebbe venire condannato per le "spese pazze" in Regione Liguria creando un nuovo caso Siri nella maggioranza

Elezioni europee - Di Maio pugile suonato. Caos M5s - dietrofront nella notte : dopo il tracollo succede di tutto : Un pugile suonato. Il Movimento 5 Stelle esce dalle Elezioni europee ridimensionato e disorientato. I dati ufficiali dello spoglio non sono ancora cominciati, exit poll e proiezioni sono ancora superiori al dato reale (sotto intorno al 18%) ma la comunicazione grillina è già nel Caos. Nei giorni sco

Elezioni europee - Luigi Di Maio chiama Salvini nella notte : la resa clamorosa del grillino dopo il flop : Contatto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini dopo che le proiezioni delle Elezioni europee hanno chiarito, senza più ombra di dubbio, il trionfo della Lega (che sfiora il 34%) e il crollo del M5s (sotto il 18%). Fonti leghiste riferiscono come il leader grillino abbia inviato un messaggio telefonico

Salvini ad Affari : "Salveremo e cambieremo l'Europa!" E sul governo lascia il cerino nelle mani di Di Maio : "Grazie al voto degli italiani, proveremo a salvare e cambiare l'Europa!". Il leader della Lega Matteo Salvini si è ricordato del suo vecchio amore, Affaritaliani.it, e ha scelto il nostro quotidiano online per il primo commento dopo il successo del Carroccio alle elezioni europee Segui su Affaritaliani.it

Liti nel governo - Europa sparita : duello Salvini-Di Maio : Una piazza contro l'altra, uno a Roma e l'alleato-rivale tra il Piemonte e l'Emilia, e anche la fine della più stramba campagna elettorale di sempre - quella del SalviMaio che...

Di Maio : "Virginia? Siamo nella fase luna di miele. Non conviviamo - ma quando possiamo dormiamo insieme" : “Stiamo insieme da qualche mese e Siamo ancora nella fase di luna di miele. Sono molto innamorato”. Da qualche mese Di Maio ha reso pubblica la sua relazione con Virginia Saba. Il vice premier è tornato a parlare del loro rapporto nel corso del programma “Stasera Italia”, in onda su Retequattro.“Non conviviamo, ma quando posSiamo stiamo insieme a casa”, ha raccontato, “Almeno la notte ...

Di Maio : nella Lega nostalgia Berlusconi : 10.03 "Io credo che parte della Lega abbia nostalgia dei governi con Berlusconi". Lo dice Di Maio a Radio anch'io rispondendo alla domanda "la Lega chiede un voto per l'Europa o per la crisi di governo?"."Io sono per il governo -afferma-noi siamo stati leali e pensiamo alla fase 2 per rilanciare il ceto medio" Il decreto sicurezza bis sarà approvato prima delle Europee? "Non bisogna avere fretta elettorale, abbiamo altri 4 anni come governo". ...

Dl Sicurezza bis - Di Maio : “Lo facciamo perché qualcuno si è dimenticato qualcosa nel primo provvedimento” : “Sul decreto Sicurezza bis è in corso una interlocuzione tra il governo e il Quirinale per eliminare alcuni dubbi di incostituzionalità. Finchè non saranno risolti questi dubbi è inutile parlarne in Consiglio dei ministri”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, durante la presentazione, al Tempio di Adriano, della Fase 2 del governo del cambiamento, che frena davanti ai desideri di Matteo Salvini di voler approvare ...

"Decreto famiglia dopo il voto" Di Maio mette Salvini nell'angolo : Scacco matto di Luigi Di Maio a Matteo Salvini. Intervenendo alla presentazione della FASE2 del governo con tutti i ministri pentastellati il capo politico del Movimento 5 Stelle ha affermato: "Il decreto famiglia per me è un'emergenza ma non è da approvare prima del voto... Segui su affaritaliani.it

Di Maio : "Vedo nervosismo nella Lega - sono paranoici. Con Salvini rapporti meno efficaci" : Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo la movimentata giornata di ieri con due Consigli dei Ministri, di cui uno finito molto tardi, questa mattina si è presentato in tv, alle 9 in punto, in colLegamento con Mattino 5, su Canale 5. Incalzato dal conduttore Francesco Vecchi, il leader del MoVimento 5 Stelle ha ammesso:"Vedo del nervosismo nella Lega. Leggo che il viceministro Rixi dice che i 5 stelle sono il partito delle procure. Stanno ...