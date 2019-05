Di Maio come Churchill e il ritorno di Dibba

Alessandro Di Battista - la verità sul vertice M5s : come si prende il potere - Luigi Di Maio dimezzato : Non sarà certamente messo nelle condizioni di dare le dimissioni (sicuri?) ma Luigi Di Maio esce da queste elezioni europee a pezzi. Per questo la sua leadership sarà ridimensionata. Il giorno dopo la sconfitta alle urne con il calo di consensi dal 32,7 al 17 per cento, il vicepremier grillino è sot

M5s - Fattori : “Di Maio? Non ha forza come leader - non è Berlinguer. Ha troppi ruoli senza farne bene nessuno” : “Dimissioni di Luigi Di Maio? Mercoledì ci sarà l’assemblea del M5s, nonostante io sia mesi che non partecipo perché sono ancora sotto giudizio dei probiviri. Ma questa volta sento la responsabilità di partecipare, perché è il momento in cui tutti dobbiamo esserci. E io rappresento la voce di quelli che già da tempo avevano chiesto un cambio di rotta“. Sono le parole della senatrice del M5s, Elena Fattori, intervistata a ...

EUROPEE 2019/ Viste dalla Cina : perché Di Maio non fa come Renzi e si dimette? : Il voto europeo cambia gli equilibri non solo in Italia ma anche nel continente. Cina, Usa e Russia sono però destinate a disgregare l'Unione Europea

Europee il fallimento di Di Maio. La Lega si mangia il M5S - mai una destra così forte come oggi : Un risultato incredibile che vede la Lega mangiarsi letteralmente il M5S, il principale colpevole del tracollo 5 stelle è Di Maio Era ampiamente previsto da tempo: le elezioni Europee hanno certificato alcuni importanti punti politici a distanza di un anno dai risultati delle Politiche. La sintesi è semplice: la Lega ha mangiato il Movimento 5stelle e si sono invertiti … Continue reading Europee il fallimento di Di Maio. La Lega si mangia ...

Come leader Di Maio è finito : Ospite della trasmissione Agorà il direttore Claudio Cerasa ha commentato i risultati delle elezioni Europee: “Se vogliamo osservare la cornice europea, i paesi dove il sovranismo si afferma sono tre: Italia, Francia e Regno Unito. Nel resto d'Europa vanno molto bene i partiti europeisti alcuni, com

Luigi Di Maio senza vergogna - insulta Matteo Salvini : "Come Juncker. Sovranista Rolex e caviale" : Altro giro e altro regalo? No, altro insulto. Dopo averlo invitato a dire "meno stronz***" alla viglia, Luigi Di Maio, come un disco rotto, torna ad attaccare Matteo Salvini. L'occasione è un'intervista per la chiusura della campagna elettorale concessa al Corriere della Sera, nel corso di #Corriere

Di Maio : "Salvini è come JunckerOrmai con lui parlo solo in Cdm" : "Con Salvini ormai parlo soltanto in Consiglio dei ministri": lo ha rivelato il vicepremier Luigi Di Maio. "Prima c'era una collaborazione migliore e al di là dei rapporti personali tutto è cominciato quando è scoppiato il caso Siri" Segui su affaritaliani.it

Di Maio : "Salvini è come JunckerOrma con lui parlo solo in Cdm" : "Con Salvini ormai parlo soltanto in Consiglio dei ministri": lo ha rivelato il vicepremier Luigi Di Maio. "Prima c'era una collaborazione migliore e al di là dei rapporti personali tutto è cominciato quando è scoppiato il caso Siri" Segui su affaritaliani.it

Di Maio : "Salvini è come JunckerOrma con lui parlo solo in Cdm" : "Con Salvini ormai parlo soltanto in Consiglio dei ministri": lo ha rivelato il vicepremier Luigi Di Maio. "Prima c'era una collaborazione migliore e al di là dei rapporti personali tutto è cominciato quando è scoppiato il caso Siri" Segui su affaritaliani.it

Bari - i due candidati rom per il sindaco del Pd : come si godono i soldi di Di Maio : Corrono per il Partito Democratico, ma mostrano con orgoglio di fronte alle telecamere la loro tessera per il reddito di cittadinanza grillino. A Bari monta la polemica per la scelta del candidato dem, Antonio Decaro, di presentare nelle sue liste una coppia rom residente nel campo di Japigia. I due

Pierluigi Bersani - l'ex ministro torna col Pd e scopre le carte : come si vuol schiantare con Di Maio : Pier Luigi Bersani non riesce ad ammetterlo nel colloquio pubblicato su La Stampa, ma in questa campagna elettorale è tornato a lavorare per portare voti al Partito democratico. Una pattuglia di ex dirigenti di LeU ha trovato spazio nelle liste dem e l'ex ministro con il solito spirito aziendalista

Berlusconi : "Salvini come Di Maio Politico che non ha mai lavorato" : "Conosco Salvini da qualche anno, quasi una decina, da quando e' subentrato a Bossi. E' un Politico di professione, di mestiere. Si e' presentato la prima volta come comunista padano in Consiglio comunale, poi e' stato eletto in Ue ma non ha mai lavorato. Ha fatto... Segui su affaritaliani.it

Antonio Tajani a Leggo : «Il governo cadrà dopo le elezioni. Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Di Maio mi ricorda Maduro» L'intervista integrale : Partiamo dal recente passato. È stato presidente nel Parlamento europeo, che esperienza è stata? «Un?esperienza entusiasmante e storica perché sono stato il primo...

Antonio Tajani a Leggo : «Il governo cadrà dopo le elezioni. Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Il sorpasso della Meloni su Forza Italia è una barzelletta. Di Maio? Mi ricorda Maduro» : Antonio Tajani ospite nella redazione di Leggo per un Forum sulel elezioni europee. A intervistarlo il direttore Davide Desario. Il presidente del parlamento europeo è candidato con Forza...