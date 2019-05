Devastante tornado in Ohio | 5 milioni di persone senza elettricità

Meteo - Devastante tornado EF-3 colpisce El Reno per la 2ª volta in 6 anni : “Scena terrificante” in Oklahoma - vittime e danni estesi [FOTO] : Le autorità hanno confermato almeno due vittime dopo il devastante tornado che ha colpito El Reno, in Oklahoma, nella notte di sabato 25 maggio. L’ufficio del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) statunitense a Norman, in Oklahoma, ha determinato che il tornado era di categoria EF-3 e che è rimasto a terra solo per 4 minuti, percorrendo 3,5km. Il tornado ha avuto un’ampiezza massima di 68,5 metri. In questo breve periodo di tempo, il vortice ...