Destiny 2 pronto a una nuova era? Grandi piani per Bungie

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Mancano ormai pochi mesi alla fine della seconda annata di contenuti di2, lo sparatutto in salsa Sci -Fi di. Accantonate le problematiche e le critiche ricevute durante i primi dodici mesi di carrivideoludica, il titolo ha saputo riscattarsi e far ricredere la propria community, con un cambio di rotta che hamente riportato ai suoi livelli standard la qualità della produzione.Ovviamente dopo un secondo anno dall'intensità chiaramente elevata non possono che essere altrettanto altre le aspettative dei fan in vista dell'anno tre di2: è indubbiamente ancora presto per avere un assaggio di cosa i ragazzi diabbiano in serbo per tutti i videogiocatori – visto che comunque il team è al lavoro sulla Stagione della Ricchezza, in arrivo a breve – ma lo studio ha comunque voluto stuzzicare tutti i Guardiani attualmente in servizio.Stando infatti a ...