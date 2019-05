Death Stranding potrebbe arrivare a fine 2019 | avviata un' inquietante diretta su Twitch

Hideo Kojima invita i fan di Death Stranding ad essere pazienti con un divertente video : Un nuovo trailer dedicato a Death Stranding (nuovo misterioso titolo di Hideo Kojima) sarà pubblicato questo 30 maggio ed i fan non stanno più nella pelle. Per allentare un po' la tensione, Hideo Kojima ha deciso di pubblicare un divertente video in cui esorta i giocatori a portare pazienza.Come riportato dal Tweet, il video mostra alcuni componenti di Kojima Productions che esclamano "la pazienza è una virtù", l'inquadratura si sposta poi verso ...

Death Stranding : Hideo Kojima pubblica un nuovo breve video teaser : A poca distanza dal video teaser di Death Stranding pubblicato nella giornata di ieri, ecco che Hideo Kojima ne condivide un altro attraverso l'account Twitter ufficiale.Questa volta, come potete vedere voi stessi, il breve filmato è accompagnato dal messaggio "Help us reconnect" (aiutaci a riconnetterci). Il video della giornata di ieri riportava il messaggio "crea la corda" e, probabilmente, le due frasi hanno un significato preciso che sarà ...

Hideo Kojima crea la corda per Death Stranding : nuovo trailer e data di uscita a breve? : Il popolo di videogiocatori guarda a Death Stranding con un occhi ambigui. Quelli di chi ha sempre nutrito una profonda ammirazione per Hideo Kojima, game designer giapponese che ha creato la saga di Metal Gear e i suoi indimenticabili personaggi. Ma anche quelli di chi, fin dall'annuncio del nuovo videogame, si interroga su cosa stia bollendo in pentola nelle fucine di Kojima Productions. E soprattutto nella mente geniale del "papà" di Solid ...

Death Stranding : in arrivo novità questa settimana : Mentre questa mattina vi abbiamo riportato il nuovo teaser trailer dell'attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima, ecco arrivare interessanti notizie che confermano novità in arrivo per l'esclusiva PS4 questa settimana.L'account Twitter ufficiale di Kojima Productions ha pubblicato un tweet in cui promette novità tra due giorni. Nel messaggio leggiamo "il countdown per Death Stranding è cominciato" e la data 29 maggio:Non sappiamo di preciso ...

Death Stranding in un nuovo teaser trailer che è l'ennesimo piccolo tassello del misterioso puzzle di Hideo Kojima : Ci troviamo di fronte a un nuovo teaser riguardante Death Stranding e come da tradizione il breve filmato condiviso dal profilo Twitter di Hideo Kojima ci lascia con più domande che risposte.L'esclusiva PS4 torna a mostrarsi con un brevissimo video di 30 secondi che potrebbe essere solo un piccolo antipasto di un trailer più corposto ma che ovviamente non è passato inosservato. I recenti rumor parlano di un nuovo trailer per almeno una delle ...

Death Stranding - The Last of Us : Part 2 - Ghost of Tsushima : una delle esclusive PS4 potrebbe ricevere un trailer prima dell'inizio dell'E3 2019 : Come probabilmente già saprete, Sony non sarà tra i protagonisti dell'imminente E3 2019, tuttavia, la compagnia potrebbe avere in serbo una sorpresa per i fan prima che inizi l'evento di Los Angeles.Secondo un noto insider, amministratore di ResetEra, Sony avrebbe in programma la pubblicazione di un nuovo trailer per una delle sue attese esclusive, Death Stranding, The Last of Us: Part 2 o Ghost of Tsushima.Stando all'insider, "sarebbe in arrivo ...

The Last of Us Part II - Ghost of Tsushima e Death Stranding confermati come esclusive PS4 : Mentre iniziamo ad avvicinarci all'hardware di nuova generazione di Sony, alcuni fan si sono interrogati sullo stato dei "Big Three" del produttore che sono ancora in programma per PS4. I tre giochi in questione, The Last of Us Part II, Death Stranding e Ghost of Tsushima, sono tutti destinati ad approdare su PS4, ma ad ogni gioco manca ancora una finestra di lancio, perciò alcuni hanno iniziato a ipotizzare che forse potrebbero diventare titoli ...

Tetsuya Mizuguchi - creatore di Rex - è l'ultima persona ad aver visto Death Stranding : Le informazioni riguardo Death Stranding non accennano ad aumentare, eppure Hideo Kojima continua a mostrate il gioco a colleghi ed amici, riporta Dualshockers.L'ultimo della lunga lista di "celebrità" che hanno avuto il privilegio di vedere con i propri occhi il gioco allo stato dell'arte è Tetsuya Mizuguchi, creatore di Rex e di Tetris Effect.Il Tweet di Kojima in compagnia di Mizuguchi risale al 17 maggio. Tetsuya Mizuguchi stesso ha risposto ...

L'atteso Death Stranding sta per ricevere un nuovo trailer? : Come segnala IGN, probabilmente uscirà presto un nuovo trailer di Death Stranding, anche se non sappiamo quando.Hideo Kojima ha pubblicato una nuova foto sul suo account Twitter di due monitor, con uno schermo che mostra il logo Death Stranding e l'altro con alcuni software di editing video.L'immagine include lo stesso Kojima che sfoggia occhiali da sole con la schiena rivolta a entrambi i monitor. Con le figure di God of War in primo piano ...

Death Stranding avrà alcune delle meccaniche delle FOB di Metal Gear Solid V : Hideo Kojima ha svelato che Death Stranding prenderà in prestito alcune delle meccaniche del suo ultimo titolo, Metal Gear Solid V.Nello specifico, come riporta Comicbook, il boss di Kojima Productions ha spiegato che nella sua nuova opera saranno presenti alcuni degli aspetti che caratterizzavano le FOB.Per chi non lo sapesse, le FOB (Forward Operative Base) di MGS5 erano delle Mother Base satelliti, in cui era possibile impiegare staff e ...

Death Stranding : un nuovo personaggio verrà annunciato a breve? : Hideo Kojima entusiasma i fan di Death Stranding con un solo tweet nel quale fa riferimento al possibile reveal di un nuovo personaggio per il suo attesissimo gioco.Come riporta Gamerant, il celebre game designer nipponico ha condiviso una frazione di un nuovo poster di gioco con una breve descrizione in giapponese. Ciò che ha attirato l'attenzione dei fan è la posizione dei personaggi: in particolare il posizionamento di Lindsay Wagner e Troy ...

Un nuovo trailer per Death Stranding in arrivo tra un mese? : In occasione del Tribeca Film Festival, Hideo Kojima è salito sul palco e in compagnia di Geoff Keighley e Norman Reedus si è sbottonato sull'attesissimo Death Stranding.In particolare, riporta Gamepur, la discussione verteva sulle meccaniche di gioco, ma è anche stato citato un nuovo trailer, di potremmo presto avere notizie. Nello specifico, Kojima ha promesso che potremo vedere qualcosa di nuovo sul gioco entro un mese, per cui è possibile ...

Death Stranding su PC? Hideo Kojima non conferma né smentisce : Death Stranding è indubbiamente uno dei titoli più attesi dai giocatori, nonché uno dei cavalli di battaglia della line-up di PS4. Ma sarà davvero un'esclusiva totale per la console ammiraglia di Sony?Come riporta DOSgaming, durante un'intervista al festival di Tribeca 2019 a Hideo Kojima è stato chiesto se in futuro Death Stranding arriverà anche su PC. Un quesito, che stranamente il game designer ha deciso di sorvolare senza dare una risposta, ...