Death Stranding | Hideo Kojima pubblica un nuovo breve video teaser

(Di martedì 28 maggio 2019) A poca distanza daldito nella giornata di ieri, ecco chene condivide un altro attraverso l'account Twitter ufficiale.Questa volta, come potete vedere voi stessi, ilfilmato è accompagnato dal messaggio "Help us reconnect" (aiutaci a riconnetterci). Ildella giornata di ieri riportava il messaggio "crea la corda" e, probabilmente, le due frasi hanno un significato preciso che sarà svelato nella giornata di domani, quando terminerà il countdown annunciato che potrebbe rivelare interessanti novità su.Nella giornata di domani, 29 maggio, in molti si aspettano l'annuncio della data di uscita del gioco di, quindi non resta che attendere ancora poche ore per scoprire le novità promesse.Leggi altro...

