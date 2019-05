David Tennant vittima della fama di Doctor Who | “In Good Omens c’è anche il mio Dottore”

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Difficile gestire ladiWho: lo sa beneche per anni ha ricoperto il ruolo del protagonista nella celebre serie britannica in onda dal 1963. L'attore, che presto vedremo nello show Amazon Prime,, ha raccontato la sua difficile lotta per riuscire ad accettare la popolarità che quel ruolo gli aveva regalato.ha ricoperto la parte del Dottore per cinque stagioni, dal 2005 al 2010, sotto la guida dell'allora showrunner Russell T. Davies. In un'intervista col Sunday Times, la star ha svelato come improvvisamente si fosse sentito sopraffatto dall'incredibile successo diWho, arrivando ad esserne addirittura spaventato:"Non è proprio come te lo immagini. C'è molta esposizione, quel salto immaginario che hai avuto e che ti renderà famoso e invulnerabile, in realtà è sbagliato. Ti rende molto vulnerabile e sei messo a nudo. Mi ricordo ...

