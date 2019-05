David Morrissey da Governatore in The Walking Dead a villain per la Marvel?

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) In molti hanno sperato di vedere uno spin off o un film suldi Thema sembra proprio che il futuro dipossa essere già scritto. Nelle ultime ore negli Usa si fanno sempre più insistenti i rumors riguardo all'arrivo dell'attore nell'universoper entrare a far parte del mitico universo dei supereroi (o) che da sempre conquistano milioni di spettatori e fan in tutto il mondo.Seguendo le orme di Danai Gurira (Okoye), Ross Marquand (Red Skull) e Jon Bernthal (The Punisher), anche ilpotrebbe sbarcare nel MCU condiviso, almeno secondo quello che rivela via Twitter lo scooper Roger Wardell che, se lo scorso dicembre ha rivelato dettagli importanti su Avengers: Endgame, adesso sembra pronto a puntare suMorrisey.Secondo Wardell, iStudios sarebbero interessati ad avere l'attorenel cast di ...