Dave Grohl voleva spremere la casa discografica dopo Nevermind dei Nirvana | “Mai visti

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) "" deiha fatto lo stesso lavoro di "Thriller" di Michael Jackson e "Space oddity" di David Bowie: ha diviso la storia della musica in due parti."Never mind the bollocks" dei Sex Pistols e "Disintegration" dei Cure, la musica alternativa trovava nuova linfa e nuova voce per arrivare al pubblico del mondo mainstream e accreditarsi come cambiamento. C'è un prima e c'è un", e dalla parte del "" troviamo, il polistrumentista che sedeva dietro la batteria della storica band di Kurt Cobain e chela tragica morte del frontman ha dato vita ai Foo Fighters, tra gli ultimi progetti in grado di tenere alta l'attenzione sugli anni '90."" deifu un successo commerciale senza precedenti, e proprio quel successo decretò il crollo dell'entusiasmo che portò Kurt Cobain a sentirsi sempre più schiavo del sistema discografico. ...

OptiMagazine : #DaveGrohl voleva spremere la casa discografica dopo Nevermind dei @Nirvana: 'Mai visti tanti soldi prima'… - ilramingo_sbt : v Dave Grohl racconta cosa fece con i soldi di 'Nevermind' - radioalcamo : Dave Grohl racconta cosa fece con i soldi di 'Nevermind' -