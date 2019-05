Dani Osvaldo | ecco cosa regalerà alle figlie se vincerà Ballando con le Stelle

Dani Osvaldo fa una proposta a Caterina Balivo : “Hai paura?” : Vieni da me, Dani Osvaldo spiazza Caterina Balivo con una proposta: “Solo io e te!” È stato ospite oggi a Vieni da me il programma di Caterina Balivo, l’ex calciatore nonché finalista di Ballando con le stelle: Dani Osvaldo che nel programma del pomeriggio di Rai1 ha aperto il suo cuore e ha parlato della sua vita, dei suoi figli, di Ballando e della sua nuova carriera da cantante con il suo gruppo musicale Barrio Viejo. E a ...

Ballando con le stelle - dopo la scenata di gelosia di Stefano Oradei - Veera Kinnuen e Dani Osvaldo si scatenano in semifinale con una samba : dopo i gossip su un presunto flirt e la conseguente scenata di gelosia di Stefano Oradei, Veera Kinnuen e Dani Osvaldo si sono scatenati in pista a ritmo di samba, sulle note di “Welcome to the Jungle“. Il triangolo tra la coppia di ballerini e l’ex calciatore sta tenendo banco a Ballando con le stelle e dopo la richiesta di scuse pubbliche fatta dalla padrona di casa Milly Carlucci a Oradei per le sue scenate di gelosia nei ...

Milly Carlucci chiarisce il presunto flirt tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo : L’ora della verità per il triangolo più chiacchierato di Ballando con le Stelle, quello formato da Dani Osvaldo, Veera Kinnunen e Stefano Oradei, arriva dopo la prima esibizione, in occasione della seminfinale. La sensuale bachata – in parte improvvisata – ha messo in evidenza, ancora una volta, un’intesa apparentemente magica tra l’ex calciatore argentino e la bionda maestra di ballo.-- Presunte voci che hanno fatto allertare i paparazzi, ...

Dani Osvaldo e Veera : Stefano Oradei si scusa per la sua gelosia : Stefano Oradei si scusa con Veera Kinnunen per la gelosia verso Dani Osvaldo a Ballando con le stelle Come Carolyn Smith aveva promesso stamani a Storie Italiane, stasera a Ballando con le stelle è stato fatto un chiarimento sul presunto flirt tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, che avrebbe fatto esplodere la gelosia di Stefano Oradei. E proprio il ballerino, legato sentimentalmente a Veera, ‘chiamato in causa’ dalla padrona di casa ...

Silvina Luna è l'ultima sexy fiamma di Pablo Daniel Osvaldo : Per i media argentini Silvina Luna è la nuova fidanzata di Daniel Pablo Osvaldo - ex attaccante della Juventus. L'argentina ha molto seguito sui social con quasi un milione di follower su Instagram Osvaldo si è da poco lasciato con Jimena Baron, sorella dell'attore Federico, attrice e cantante argentina. --Secondo i media argentini, però, si sarebbe già consolato con una nuova fiamma: l'attrice, sua connazionale, Silvina Luna. I due sono stati ...

Dani Osvaldo - Veera Kinnunen e Stefano Oradei/ La Smith promette novità a Ballando : Osvaldo, Veera Kinnunen e Stefano Oradei, triangolo amoroso a Ballando con le stelle: Carolyn Smith promette novità sulla questione

Ballando con le stelle 2019 : l'intesa tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen scatena la gelosia di Stefano Oradei? : Oggi, martedì 21 maggio 2019, a 'Storie Italiane', su Rai1, si è discusso, a lungo, sulla speciale intesa tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen (nata sulla pista di 'Ballando con le stelle') che avrebbe suscitato la gelosia di Stefano Oradei. Ballando con le stelle, semifinale doppia in onda venerdì 24 e sabato 25 maggio prosegui la letturaBallando con le stelle 2019: l'intesa tra Dani Osvaldo ...

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen sempre più vicini! Scoppia l'amore a Ballando? : La coppia, approdata alle semifinali del programma di Milly Carlucci, sembra essere sempre più affiatata e il feeling, evidente in pista e fuori, starebbe preoccupando (non poco) il compagno della ballerina svedese, Stefano Oradei. In questa edizione, a far discutere per il feeling creatosi è il duo composto da Dani Osvaldo, il caliente ex calciatore argentino e l’insegnate Veera Kinnunen. Che tra i due ci fosse del feeling lo si è intuito ...

Ballando - Stefano Oradei sarebbe geloso del rapporto tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo : Sabato 18 maggio Ballando con le Stelle è stato sospeso per dare spazio alla finale dell’Eurovision Song Contest. In queste ore sul programma condotto da Milly Carlucci, Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba di gossip. Stando al racconto di Roberto D’Agostino, una delle coppie più longeve sarebbe andata in crisi. La colpa sarebbe da attribuire al rapporto che Veera Kinnunen avrebbe instaurato con Daniel Pablo Osvaldo. Stefano Oradei ...

Dani Osvaldo - parla Benedetta Mazza : “Volevo una famiglia con lui” : Benedetta Mazza parla della fine della sua storia d’amore con Pablo Daniel Osvaldo Si è raccontata con una lunga intervista rilasciata per il settimanale DiPiù Benedetta Mazza, nota showgirl, ex fidanzata di Dani Osvaldo, concorrente di Ballando con le stelle 2019. Nell’intervista in questione, l’ex gieffina vip ha parlato a lungo della sua storia d’amore con il calciatore, poi naufragata, dichiarando: La mia storia con ...

Milly Carlucci interrompe il ballo di Dani Osvaldo per un problema : Ballando con le stelle: Milly Carlucci interrompe l’esibizione di Pablo Daniel Osvaldo Non è partita come previsto la prima esibizione della settima puntata di Ballando con le stelle 2019: all’inizio dell’appuntamento di stasera, infatti, c’è stato un piccolo problema tecnico che ha riguardato la coreografia di Dani Osvaldo con Veera Kinnunen anzi, più che la coreografia vera e propria, la base sulla quale hanno ballato. ...

Dani Osvaldo - Veera Kinnunen non perdona : “Con me non ci sono sconti” : Ballando con le stelle, Veera mette in riga Dani Osvaldo: regole rigide e niente sconti all’ex calciatore Dani Osvaldo è sicuramente uno dei concorrenti di Ballando con le stelle che più è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico femminile della trasmissione. Oggi l’ex calciatore dell’Inter si dichiara single. Nessun ritorno di fiamma, dunque, con Benedetta […] L'articolo Dani Osvaldo, Veera Kinnunen non ...

«Ballando con le stelle 2019» : tutti pazzi per Dani Osvaldo (contro il televoto «tarocco») : Ballando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le stelle 2019, la garaBallando con le ...

Classifica Ballando con le stelle - 6^ puntata : Dani Osvaldo si salva : Ballando con le stelle 2019: la Classifica tecnica della sesta puntata e gli eliminati Come al termine di ogni sabato sera, anche alla fine della sesta puntata di Ballando con le stelle 14 Milly Carlucci e Paolo Belli hanno reso nota la Classifica tecnica, ossia quella provvisoria, stilata in base ai soli voti della giuria presente in studio. Tale Classifica ha visto al 9° posto Manuela Arcuri, all’8° posto Nunzia De Girolamo, al 6° posto ...