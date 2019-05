wired

(Di martedì 28 maggio 2019) Oramai è noto: Matteo Salvini ha stravinto le elezioni europee. Ma come ha fatto un partito che alle politiche di marzo 2018 aveva ottenuto appena il 17% a più che raddoppiare i suoi voti? L’Istituto Cattaneo ha analizzato i dati provenienti dai seggi di cinque città – una per ogni circoscrizione – per confermare l’importanza nei cambiamenti dei flussi di voto. In quest’ultima tornata elettorale, laè infatti stata votata anche daglidi Forza Italia, dai cosiddetti delusi del Movimento 5 stelle e persino da qualche persona afferente alla famiglia politica del centrosinistra. Se non fosse stato per questiflussi in entrata, lanon sarebbe, forse, riuscita a imporsi in maniera così netta. Come dimostra l’analisi, alcune delle persone che l’avevano votata nel 2018 hanno, infatti, deciso di astenersi. Il dettaglio dei dati Rinaldo ...

Guillaumemp : Sentimento personalissimo. Spero solo che non si assista ad un ridimensionamento del Milan. Che non può essere un c… - ricpuglisi : I #NoEuro li ho visto nascere nel 2012. So da dove vengono. So perché dicono quel che dicono. L'elite italiana s… - MilanoCitExpo : Da dove vengono i nuovi elettori della Lega? #DipartimentoInnovazioneTecnologia -