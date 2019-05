CorSport | Il Napoli punta Rodrigo Moreno del Valencia

Calciomercato Napoli - CorSport : ADL spende : 4 acquisti top - Quagliarella e non solo - le variabili extra-budget… : Calciomercato Napoli, CorSport: ADL spende Calciomercato Napoli, CorSport: ADL spende. Il Corriere dello Sport anticipa i piani del club azzurro per ripartire alla grande la prossima stagione. Si parla di 4 acquisti top per cercare di raggiungere la Juventus e colmare l’ attuale gap. Secondo il quotidiano, “Ancelotti conferma la volontà del presidente di investire in ogni reparto: due esterni, un centrocampista e una punta da ...

CorSport : Ancelotti ha valorizzato tutta la rosa del Napoli : Il “valorizzatore”, così il Corriere dello Sport definisce Carlo Ancelotti. L’allenatore del Napoli sarebbe riuscito alla sua prima stagione a inserire nella squadra e nel gioco quei calciatori che con la passata gestione non erano mai stati utilizzati. Un punto di forza per Ancelotti che ha ripetuto l’importanza di far sentire tutti parte del progetto per farli lavorare meglio. Ed è proprio la consapevolezze del proprio ...

CorSport : Napoli in dirittura su De Paul. Koulibaly e Callejon non si muovono : Il Napoli sarebbe in prima fila nella corsa per accaparrarsi De Paul dall’Udinese, che ha una valutazione, da parte della sua società, di 35 milioni di euro. Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. De Paul ha festeggiato ieri il suo compleanno, proprio come De Larentiis, solo che di anni ne ha compiuto 25 e non 70. Il suo contratto scade nel 2023 e piace molto a Carlo Ancelotti ma i Pozzo lo valutano 35 milioni di euro, e comunque ...

CorSport : Quagliarella al Napoli - dipende dalle mosse di Ferrero : La suggestione Quagliarella c’è, il Presidente De Laurentiis lo ha ribadito anche ieri nell’intervista a radio Kiss Kiss «Sarebbe romantico. Lui stesso è romantico: gli darei un posto d’onore». Anche il calciatore non ha fatto mistero che tornare a Napoli sarebbe un sogno per lui, ma la palla ora passa al presidente Ferrero, come scrive il Corriere dello Sport. La Samp ha già designato il successore di Fabio, Sam Lammers del PSV, ma ...

FOTO – CorSport in prima pagina : “ADL Bum bum : ‘Rifiutati 900 milioni - Napoli non in vendita! Voglio Quagliarella - Insigne resta!'” : Corriere dello Sport in prima pagina: “ADL Bum bum: ‘Rifiutati 900 milioni”. L’ annuncio Si profila un’ intervista bomba quella del patron del Napoli sulle lagine de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane. Il latron azzurro annuncia di aver rifiutato ad una maxi offerta per la cessione del Napoli. Parliamo, anzi parla, di 900 milioni di euro. Ma non solo, il presidente del Napoli Aurelio De ...

Sul CorSport intervista a Di Lorenzo : “Il Napoli sarebbe un sogno - ma ora c’è l’Empoli” : Il Corriere dello Sport intervista Giovanni Di Lorenzo, il terzino dell’Empoli il cui nome in questi giorni è più volte stato accostato al Napoli. In Napoli alle porte? “Lo dite voi”. Di Lorenzo si mantiene sul vago e ribadisce che il suo principale pensiero, in questo momento, è la partita contro l’Inter di domenica prossima. Anche se, aggiunge, il futuro in azzurro “sarebbe un sogno”. “E poi penso, ma ...

CorSport : Napoli-Inter e la sfida degli 82 punti lanciata da Ancelotti : Napoli-Inter ha un senso e un valore non solo per la formazione milanese, che vuole conquistare un posto in Champions, ma anche per gli azzurri di Ancelotti. Il Corriere dello Sport ricorda le parole del tecnico «Vogliamo vincerle tutte e raggiungere gli 82 punti». Un nuovo obiettivo per il Napoli in questa stagione dove si è tanto discusso di obiettivi raggiunti e falliti, dove qualcuno non è riuscito a vedere la crescita della squadra e ...

Calciomercato Napoli - CorSport : “Già stabilita la strategia : 5 rinforzi e un diktat da rispettare”. I dettagli : Calciomercato Napoli, Il Corriere dello Sport scrive sulla strategia del club azzurro: Calciomercato Napoli. Se il primo anno era di transizione, per il prossimo, e quelli a venire, l’ obiettivo sarà sicuramente dare continuità ad un progetto evidentementein fase embrionale. Con queste premesse, il Napoli si prepara per la prossima sessione di Calciomercato, dove le risorse saranno accompagnate da una buona dose di idee. Già, perché ...

CorSport - Napoli-Inter può essere la notte degli addii : Il Corriere dello Sport definisce Napoli_inter come “la notte degli addii”. La gara non sarà solo l’ultima della stagione al San Paolo, ma potrebbe essere l’ultima in azzurro per alcuni calciatori. Le parole del presidente alla cena sociale lasciano pensare «Spero di rivedervi tutti qua dopo l’estate e gli impegni internazionali» Sarà un addio quasi sicuramente per Mario Rui ed Hysaj, complice la disaffezione del ...

Calciomercato Napoli - svolta Lozano - CorSport : “De Laurentiis incassa un altro si : i dettagli” : Calciomercato Napoli, svolta Lozano. Le ultime de Il Corrriere dello Sport: Calciomercato Napoli. Su Hirving Lozano, si era già espresso Carlo Ancelotti, confermando un certo interesse per l’ attaccante esterno messicano. Inoltre, il tecnico azzurro ha dato le prime indicazioni di mercato nel post gara di Napoli-Cagliari. “Cerchiamo un attaccante. Non do importanza alla struttura fisica, ma alla capacità di muoversi e attaccare la ...

CorSport : Bennacer - Lazzari - De Paul - il Napoli cerca calciatori autoctoni : «Giovani, preferibilmente autoctoni o almeno già operativi in serie A», sarebbe secondo Il Corriere dello Sport il profilo dei calciatori nel mirino del Napoli, sportivi che possano garantire qualcosa in più dal punto di vista dell’integrazione. Quindi Bennacer, Lazzari e De Paul, farebbero sicuramente meno fatica di altri ad andare a regime durante il ritiro estivo col Napoli. Per tutti loro ci sono già stati contatti e buone garanzie che ...

CorSport : Almedra ok al Napoli - serve accordo economico : Il Corriere dello Sport svela un incontro avvenuto nella sede del Boca, tra il presidente Daniel Angelici e un dirigente del Napoli. Si parlava di Almedra, il centrocampista che piace agli azzurri e che, secondo Angelici, potrebbe essere del Napoli. Quello che non si sa sono le possibili cifre dell’affare, perché il calciatore ha una clausola di circa 27 milioni, che De Laurentiis non vorrebbe pagare. Più probabile un’offerta da 18 ...

CorSport : il mercato del Napoli si gioca su più fronti : La nuova strategia del Napoli parte tutta dal “listone”, scrive oggi il Corriere dello Sport; chiusa nei cassetti di Ancelotti, la lista dei giocatori che il Napoli sta osservando per il prossimo mercato per dare una marcia in più alla squadra. Restano i punti fermi Trippier e Harnandez, ma la lista è davvero lunga, tenuto anche conto dell’esperienza mondiale dell’allenatore. Ma non bisogna farsi illusioni, il passo non ...

CorSport : il Napoli su Ilicic. Ma l’età? : Sul CorSport Fabio Mandarini parla di un possibile assalto del Napoli a Ilicic. Piacerebbe molto agli Ancelotti, sia padre che figlio. “Giocatore delizioso, che una volta ritrovata la continità fisica ha cominciato a dare spettacolo. A incidere e decidere”. Il trentunenne fantasista sloveno dell’Atalanta sta chiudendo una gran bella stagione (32 presenze, 12 gol, 9 assist tra campionato e Coppa Italia, nonostante l’infortunio iniziale che lo ...