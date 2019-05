Conti Italia su tavolo Commissione Ue

ricpuglisi : Si sta come i conti correnti in Italia Sotto Salvini - ilfoglio_it : Salvini rilancia la sua idea di modificare i parametri sui conti pubblici ma resta isolato in Europa. E mentre l'It… - alexbarbera : Il timoniere Tria tenta di raddrizzare la rotta del Titanic Italia: via gli 80 euro per salvare i conti (ed evitare… -